У Середземному морі виявлено 4 ворожі кораблі з "Калібрами" - загроза 26 ракет
Київ • УНН
У Середземному морі перебувають 4 військові кораблі агресора, з них 3 оснащені "Калібрами" із загрозою залпу 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
У Середземному морі перебувають чотири військові судна противника, три з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр", що становить потенційну загрозу залпом до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Втім у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.
Протягом останньої доби Керченську протоку перетнули 15 суден. У напрямку Чорного моря увійшло два кораблі, один із яких продовжив рух до Босфору. Водночас до Азовського моря зайшли 13 суден, сім із яких прямували з боку протоки Босфор.
Ворожа сторона систематично порушує міжнародні норми безпеки мореплавства, зокрема Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, продовжуючи вимикати системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі рф27.02.25, 07:13 • 28071 перегляд