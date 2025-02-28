В Средиземном море обнаружено 4 вражеских корабля с «Калибрами» - угроза 26 ракет
Киев • УНН
В Средиземном море находятся 4 военных корабля агрессора, из них 3 оснащены «Калибрами» с угрозой залпа 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В Средиземном море находятся четыре военных судна противника, три из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», что представляет потенциальную угрозу залпом до 26 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.
За последние сутки Керченский пролив пересекли 15 судов. В направлении Черного моря вошло два корабля, один из которых продолжил движение к Босфору. В то же время в Азовское море зашли 13 судов, семь из которых направлялись со стороны пролива Босфор.
Враждебная сторона систематически нарушает международные нормы безопасности мореплавания, в частности Международную конвенцию SOLAS 1974 года, продолжая выключать системы автоматической идентификации на своих судах.
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф27.02.25, 07:13 • 26103 просмотра