У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт

Двопартійна група сенаторів представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Україні. Про це повідомлляє комітет Сенату з міжнародних відносин, інформує УНН.

Деталі

Документ, зокрема, передбачає перепрофілювання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються у США, для передачі Україні кожні 90 днів. Він базується на Законі про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для України, який був ухвалений у квітні 2024 року.

Авторами законопроєкту є сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), Шелдон Вайтхаус (демократ від штату Род-Айленд), Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо), Чак Грасслі (республіканець від штату Айова), Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) та Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна).

Перепрофілювання заморожених суверенних активів росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення її громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків - зазначила Шахін.

У свою чергу Вайтхаус вказав, що заморожені суверенні активи росії є "найбільш підходящою ціллю для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відбудови".

REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 розпочати конфіскацію заморожених російських активів і розподіл їх між Україною за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на путіна - сказав сенатор.

За словами Ріша, сьогодні понад 300 мільярдів доларів російських суверенних активів залишаються замороженими у всьому світі.

"Враховуючи жорстокість росії щодо українського народу, було цілком правильно, що кошти російського уряду у США були вилучені та перепрофільовані, щоб допомогти Україні відбудуватися відповідно до Закону про REPO. Тепер закон заохочуватиме наших союзників використовувати російські активи у своїх країнах для того ж самого та забезпечить прагматичне використання активів, що знаходяться під контролем США", - переконаний сенатор.

Нагадаємо

За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України. Це відбувається на тлі тиску з боку Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини, яка тепер підтримує максимізацію прибутковості фондів.

