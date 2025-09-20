У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт

$41.250.00
48.780.00
ukenru
15:23 • 6662 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 18833 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 22464 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 32963 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 51513 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 52216 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50782 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 44113 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 53848 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 67858 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.8м/с
69%
756мм
Популярнi новини
На Чернігівщині російський удар забрав життя жінки, серед 6 постраждалих медики: показали наслідкиPhoto20 вересня, 08:54 • 4472 перегляди
Зеленський підписав закон щодо нагороджених "Хрестом бойових заслуг" воїнів: що передбачає20 вересня, 09:20 • 4894 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 3020 вересня, 09:42 • 6684 перегляди
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА12:59 • 5214 перегляди
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto15:13 • 4324 перегляди
Публікації
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15 • 2014 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 32963 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 51513 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 57821 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 67858 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 53848 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 57821 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 26369 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 28482 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 31168 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, який зобов'язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи Україні. Документ передбачає перепрофілювання цих активів кожні 90 днів на основі Закону REPO.

У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт

Двопартійна група сенаторів представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Україні. Про це повідомлляє комітет Сенату з міжнародних відносин, інформує УНН.

Деталі

Документ, зокрема, передбачає перепрофілювання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються у США, для передачі Україні кожні 90 днів. Він базується на Законі про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для України, який був ухвалений у квітні 2024 року.

Авторами законопроєкту є сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), Шелдон Вайтхаус (демократ від штату Род-Айленд), Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо), Чак Грасслі (республіканець від штату Айова), Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) та Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна).

Перепрофілювання заморожених суверенних активів росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення її громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків

- зазначила Шахін.

У свою чергу Вайтхаус вказав, що заморожені суверенні активи росії є "найбільш підходящою ціллю для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відбудови".

REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 розпочати конфіскацію заморожених російських активів і розподіл їх між Україною за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на путіна

- сказав сенатор.

За словами Ріша, сьогодні понад 300 мільярдів доларів російських суверенних активів залишаються замороженими у всьому світі.

"Враховуючи жорстокість росії щодо українського народу, було цілком правильно, що кошти російського уряду у США були вилучені та перепрофільовані, щоб допомогти Україні відбудуватися відповідно до Закону про REPO. Тепер закон заохочуватиме наших союзників використовувати російські активи у своїх країнах для того ж самого та забезпечить прагматичне використання активів, що знаходяться під контролем США", - переконаний сенатор.

Нагадаємо

За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України. Це відбувається на тлі тиску з боку Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини, яка тепер підтримує максимізацію прибутковості фондів.

ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters19.09.25, 01:18 • 11290 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сенат Сполучених Штатів Америки
Сполучені Штати Америки
Україна