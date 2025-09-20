В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект

Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Украине. Об этом сообщает комитет Сената по международным отношениям, информирует УНН.

Детали

Документ, в частности, предусматривает перепрофилирование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в США, для передачи Украине каждые 90 дней. Он основан на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, который был принят в апреле 2024 года.

Авторами законопроекта являются сенаторы США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род-Айленд), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), Чак Грасслі (республиканец от штата Айова), Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления ее общин. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков - отметила Шахин.

В свою очередь Уайтхаус указал, что замороженные суверенные активы России являются "наиболее подходящей целью для оказания Украине поддержки, необходимой ей для защиты и восстановления".

REPO 2.0 побудит администрацию Трампа и наших союзников по G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина - сказал сенатор.

По словам Риша, сегодня более 300 миллиардов долларов российских суверенных активов остаются замороженными по всему миру.

"Учитывая жестокость России по отношению к украинскому народу, было совершенно правильно, что средства российского правительства в США были изъяты и перепрофилированы, чтобы помочь Украине восстановиться в соответствии с Законом о REPO. Теперь закон будет поощрять наших союзников использовать российские активы в своих странах для того же самого и обеспечит прагматичное использование активов, находящихся под контролем США", - убежден сенатор.

Напомним

По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники по G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.

