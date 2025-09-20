В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект
Киев • УНН
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы Украине. Документ предусматривает перепрофилирование этих активов каждые 90 дней на основе Закона REPO.
Детали
Документ, в частности, предусматривает перепрофилирование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в США, для передачи Украине каждые 90 дней. Он основан на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, который был принят в апреле 2024 года.
Авторами законопроекта являются сенаторы США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род-Айленд), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), Чак Грасслі (республиканец от штата Айова), Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).
Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления ее общин. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков
В свою очередь Уайтхаус указал, что замороженные суверенные активы России являются "наиболее подходящей целью для оказания Украине поддержки, необходимой ей для защиты и восстановления".
REPO 2.0 побудит администрацию Трампа и наших союзников по G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина
По словам Риша, сегодня более 300 миллиардов долларов российских суверенных активов остаются замороженными по всему миру.
"Учитывая жестокость России по отношению к украинскому народу, было совершенно правильно, что средства российского правительства в США были изъяты и перепрофилированы, чтобы помочь Украине восстановиться в соответствии с Законом о REPO. Теперь закон будет поощрять наших союзников использовать российские активы в своих странах для того же самого и обеспечит прагматичное использование активов, находящихся под контролем США", - убежден сенатор.
Напомним
По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники по G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.
