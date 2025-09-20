В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект

$41.250.00
48.780.00
ukenru
15:23 • 6498 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 22330 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 32778 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 51375 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 52150 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50751 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 44061 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 53789 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67812 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34802 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.8м/с
69%
756мм
Популярные новости
В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствияPhoto20 сентября, 08:54 • 4368 просмотра
Зеленский подписал закон о награжденных "Крестом боевых заслуг" воинах: что предусматривает20 сентября, 09:20 • 4770 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Днепр возросло до 3020 сентября, 09:42 • 6550 просмотра
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА12:59 • 5094 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto15:13 • 4200 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 1808 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 32780 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 51377 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 57730 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67813 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 53790 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 57730 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 26320 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 28446 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 31136 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
Бильд
Хранитель

В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы Украине. Документ предусматривает перепрофилирование этих активов каждые 90 дней на основе Закона REPO.

В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект

Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Украине. Об этом сообщает комитет Сената по международным отношениям, информирует УНН.

Детали

Документ, в частности, предусматривает перепрофилирование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в США, для передачи Украине каждые 90 дней. Он основан на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, который был принят в апреле 2024 года.

Авторами законопроекта являются сенаторы США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род-Айленд), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), Чак Грасслі (республиканец от штата Айова), Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления ее общин. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков

- отметила Шахин.

В свою очередь Уайтхаус указал, что замороженные суверенные активы России являются "наиболее подходящей целью для оказания Украине поддержки, необходимой ей для защиты и восстановления".

REPO 2.0 побудит администрацию Трампа и наших союзников по G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина

- сказал сенатор.

По словам Риша, сегодня более 300 миллиардов долларов российских суверенных активов остаются замороженными по всему миру.

"Учитывая жестокость России по отношению к украинскому народу, было совершенно правильно, что средства российского правительства в США были изъяты и перепрофилированы, чтобы помочь Украине восстановиться в соответствии с Законом о REPO. Теперь закон будет поощрять наших союзников использовать российские активы в своих странах для того же самого и обеспечит прагматичное использование активов, находящихся под контролем США", - убежден сенатор.

Напомним

По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники по G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа и изменения позиции Германии, которая теперь поддерживает максимизацию доходности фондов.

ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters19.09.25, 01:18 • 11290 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Сенат Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина