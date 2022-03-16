У росії заявили про пропозицію України щодо "шведського варіанту" держави. В ОП пояснили своє бачення

Контекст

Глава делегації країни-окупанта Володимир Мединський заявив у коментарі росЗМІ, що нібито на переговорах українська сторона пропонує створити в Україні "шведський чи австрійський варіант демілітаризованої держави", яка має власну армію.

"Збереження та розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація України - обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Всі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України", - сказав Мединський.

Позиція України

На заяви Мединського відповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментар якого є у розпорядженні УНН.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитись ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише про юридично вивірені "гарантії безпеки". І жодних інших моделей чи варіантів", - заявив Подоляк.

За словами радника глави ОП, передбачаються, по-перше, "абсолютні гарантії безпеки".

Це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні, а беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання їй необхідного обсягу зброї.

По-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють, зокрема, закривати небо від крилатих ракет.

"Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите. Додам, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планує напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки…", - повідомив він.

Додамо

Цього тижня в онлайн-форматі тривають переговори української делегації з представниками росії. Сьогодні планують їх продовжити.

Переговори, за даними ОВП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ та гарантії безпеки".