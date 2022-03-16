В россии заявили о предложении Украины относительно "шведского варианта" государства. В ОП объяснили свое видение

Контекст

Глава делегации страны-оккупанта Владимир Мединский заявил в комментарии росСМИ, якобы на переговорах украинская сторона предлагает создать в Украине "шведский или австрийский вариант демилитаризованного государства", у которого есть собственная армия.

"Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, которое имеет собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - сказал Мединский.

Позиция Украины

На заявления Мединского ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные "гарантии безопасности". И никаких других моделей или вариантов", - заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, предполагаются, во-первых, "абсолютные гарантии безопасности".

Это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня, а принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки ей необходимого объёма оружия.

Во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют, в частности, закрывать небо от крылатых ракет.

"Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто. Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано напалать на соседей. В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности…", - сообщил он.

Добавим

На этой неделе в онлайн-формате продолжаются переговоры украинской делегации с представителями россии. Сегодня планируют их продолжить.

Переговоры, по данным ОП "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".