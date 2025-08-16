У росії "хабаровський суднобудівний завод" звільнить 70% своїх співробітників. Це відбувається у зв’язку з тиском західних санкцій, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"хабаровський суднобудівний завод" (ХСЗ) за рішенням "об’єднаної суднобудівної корпорації" звільнить 70% працівників через брак замовлень - повідомили в ЦПД.

Зазначається, що відповідний наказ генеральний директор підприємства михайло боровський підписав 10 липня 2025 року. Тож після 31 жовтня цього року на верфі може залишитися близько 90 працівників (у 2023 році там працювало понад 500 осіб).

У документі зазначається, що скорочення персоналу одного з найбільших суднобудівних заводів Далекого Сходу зумовлене "відсутністю обсягів виробництва".

Доповнення

Європа може послабити санкції проти росії, якщо російський диктатор володимир путін зобов'яжеться дотримуватися припинення вогню протягом певних термінів.

Президент України обговорив з Президентом Трампом посилення санкцій проти росії. Це необхідно, якщо тристороння зустріч не відбудеться або росія ухилятиметься від чесного завершення війни.