В россии судостроительный завод под давлением санкций уволил 70% сотрудников - ЦПД

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 5600 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 11190 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 17534 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 22574 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 25902 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 36670 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 183669 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 176605 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 131965 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 120923 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.6м/с
33%
749мм
Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 10754 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 40506 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 21654 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 30359 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo09:33 • 14792 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 274191 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 237228 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 242797 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 253727 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 334763 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 21836 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 26436 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 148942 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 227780 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 164251 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Facebook

В россии судостроительный завод под давлением санкций уволил 70% сотрудников - ЦПД

Киев • УНН

 • 2612 просмотра

Хабаровский судостроительный завод уволит 70% своих сотрудников из-за нехватки заказов. Приказ о сокращении подписан 10 июля 2025 года, после 31 октября на верфи останется около 90 работников.

В россии судостроительный завод под давлением санкций уволил 70% сотрудников - ЦПД

В россии "Хабаровский судостроительный завод" уволит 70% своих сотрудников. Это происходит в связи с давлением западных санкций, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ) по решению "Объединенной судостроительной корпорации" уволит 70% работников из-за нехватки заказов 

- сообщили в ЦПД.

Отмечается, что соответствующий приказ генеральный директор предприятия Михаил Боровский подписал 10 июля 2025 года. Так что после 31 октября этого года на верфи может остаться около 90 работников (в 2023 году там работало более 500 человек).

В документе отмечается, что сокращение персонала одного из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока обусловлено "отсутствием объемов производства".

Дополнение

Европа может ослабить санкции против россии, если российский диктатор владимир путин обязуется соблюдать прекращение огня в течение определенных сроков.

Президент Украины обсудил с Президентом Трампом ужесточение санкций против россии. Это необходимо, если трехсторонняя встреча не состоится или россия будет уклоняться от честного завершения войны.

Павел Зинченко

ВойнаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина