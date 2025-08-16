В россии судостроительный завод под давлением санкций уволил 70% сотрудников - ЦПД

В россии "Хабаровский судостроительный завод" уволит 70% своих сотрудников. Это происходит в связи с давлением западных санкций, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ) по решению "Объединенной судостроительной корпорации" уволит 70% работников из-за нехватки заказов - сообщили в ЦПД.

Отмечается, что соответствующий приказ генеральный директор предприятия Михаил Боровский подписал 10 июля 2025 года. Так что после 31 октября этого года на верфи может остаться около 90 работников (в 2023 году там работало более 500 человек).

В документе отмечается, что сокращение персонала одного из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока обусловлено "отсутствием объемов производства".

