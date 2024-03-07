У росії стався вибух на одному з найбільших металургійних заводів "сєвєрсталі": влада заявила про атаку безпілотника
Київ • УНН
На металургійному заводі "северсталь" у вологодській області росії стався вибух, який влада назвала атакою безпілотника. Проте в компанії заявили про "технічний інцидент" на підприємстві.
У вологодській області рф стався вибух на території підприємства металургійного холдингу "Сєвєрсталь". Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на місцевого чиновника.
Деталі
Зазначається, що сьогодні вранці невідомий безпілотник влучив по території підприємства "Сєвєрсталь" у районі доменної печі. Місцева влада запевняє, що жертв чи потерпілих немає.
росіяни кажуть, що роботу доменної печі не порушено, а підприємство працює в штатному режимі.
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Тим часом у компанії кажуть, що вибух - це "технічний інцидент".
Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один з агрегатів виведено у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з’ясовуються
Довідково
Череповецький комбінат – одне з найбільших металургійних заводів не лише Росії, але й світу. Це ключовий актив сталевого дивізіону Сєвєрсталі, на підприємстві працюють 23 000 людей. Сєвєрсталь перебуває під санкціями України, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що безпілотниками ГУР Міноборони вдалось уразити губкінську нафтобазу в селі Довге бєлгородської області рф