У ГУР підтвердили підрив залізничного мосту у самарській області рф
Київ • УНН
За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, 4 березня 2024 року було підірвано залізничний міст через річку чапаєвка в самарській області росії, що паралізувало рух поїздів.
Сьогодні вранці у самарській області рф був підірваний залізничний міст через річку чапаєвка, рух поїздів паралізовано, повідомило у понеділок Головне управління розвідки міністерства оборони України, передає УНН.
Головне управління розвідки міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку чапаєвка у самарській області на росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій
За даними української розвідки, залізнична гілка використовувалась рф для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "полімєр" у місті чапаєвск самарської області.
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе", - вказали у ГУР.
Раніше УНН повідомляв, що у самарській області рф стався вибух на залізничному мосту.