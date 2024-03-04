У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту – ЗМІ
Київ • УНН
Вибух пошкодив залізничний міст через річку Чапаєвка в Самарській області Росії 4 березня, порушивши рух поїздів, поки влада проводить розслідування.
Вибух на залізничному мосту стався у Самарській області РФ. Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає УНН.
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За даними Baza, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.
За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.
Наразі в регіоні оголошено план "Загорськ".
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