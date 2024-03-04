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В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ

В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:54  •  15933 просмотра

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Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.

Взрыв на железнодорожном мосту произошел в Самарской области РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает УНН.

Детали

По данным Baza, неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта.

По словам источников, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов на мосту прекращено. На месте работают спецслужбы.

Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".

ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане2 марта 2024, 14:33 • 32502 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту – ЗМІ
An explosion occurs on a railway bridge in the Samara region of Russia - media
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В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ

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