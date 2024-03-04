В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ
Киев • УНН
Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.
Взрыв на железнодорожном мосту произошел в Самарской области РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает УНН.
Детали
По данным Baza, неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта.
По словам источников, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов на мосту прекращено. На месте работают спецслужбы.
Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".
ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане2 марта 2024, 14:33 • 32502 просмотра
В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ
Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.
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