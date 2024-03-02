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ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане

ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 14:33  •  14158 просмотра

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В ГУР отмечают, что в россии продолжается деградация инфраструктуры и ответственность за взрывы на предприятиях лежит, в частности на российской власти.

Представитель ГУР Андрей Юсов комментируя взрыв на территории электроподстанции в рф, которая обеспечивает энергией три оборонные предприятия, отметил, что там есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой. Об этом Юсов сказал  в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

У них продолжается деградация инфраструктуры и то, что взрывается на россии, ответственность, в частности власти россии. Но на этой территории действительно есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делает все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить быстрее в единственный законный способ от кровавого путинского режима

- сказал Юсов.

Дополнение

В российском екатеринбурге в ночь на 2 марта произошел взрыв на территории электроподстанции, которая обеспечивает энергией три оборонных предприятия рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ГУР про вибух біля електропідстанції у рф: є небайдужі громадяни
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