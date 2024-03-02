ГУР про вибух біля електропідстанції у рф: є небайдужі громадяни
Київ • УНН
У ГУР наголошують, що в росії продовжується деградація інфраструктури й відповідальність за вибухи на підприємствах лежить, зокрема на російській владі.
Представник ГУР Андрій Юсов коментуючи вибух на території електропідстанції у рф, яка забезпечує енергією три оборонні підприємства, зазначив, що там є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою. Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
У них продовжується деградація інфраструктури й те, що вибухає на росії, відповідальність, зокрема влади росії. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою і робить все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму
Доповнення
У російському єкатеринбурзі в ніч на 2 березня стався вибух на території електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні підприємства рф.