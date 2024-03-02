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У єкатеринбурзі в рф стався вибух біля електропідстанції, що живить три оборонні підприємства - росЗМІ

Київ • УНН

 • 26858 перегляди

У єкатеринбурзі в рф стався вибух біля електропідстанції, яка забезпечувала електроенергією три оборонні підприємства, хоча офіційні особи стверджували, що це сталося через несправність обладнання.

У єкатеринбурзі в рф стався вибух біля електропідстанції, що живить три оборонні підприємства - росЗМІ

У російському єкатеринбурзі в ніч на 2 березня стався вибух на території електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні підприємства рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

"На території електропідстанції в єкатеринбурзі 1 березня пролунав вибух. Будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: МЗіК, Турбомоторний і "Уралмаш"", - ідеться в повідомленні Mash.

За інформацією телеграм-каналу, спрацював саморобний вибуховий пристрій, однак, за офіційною версією, вибух був пов'язаний із неполадками на калінінській підстанції. Імовірно, детонація сталася за таймером. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують, як СВП опинився на території підприємства.

Заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух стався напередодні о дванадцятій годині ночі біля пункту управління електропідстанції "Калінінська" на вулиці Шефській.

Повідомляють, що вибух на роботу станції та заводів не вплинув.

Доповнення

У рф повідомили про падіння дрона в санкт-петербурзі вночі, у мережі опублікували кадри.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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