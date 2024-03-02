В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ

В российском екатеринбурге в ночь на 2 марта произошел взрыв на территории электроподстанции, которая обеспечивает энергией три оборонных предприятия рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

"На территории электроподстанции в екатеринбурге 1 марта прозвучал взрыв. Здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: МЗиК, Турбомоторный и "Уралмаш"", - говориться в сообщении Mash.

По информации телеграм-канала, сработало самодельное взрывное устройство, однако, по официальной версии, взрыв был связан с неполадками на калининской подстанции. Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия.

Заводы, которые питает электроподстанция, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъёмно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

Как пишет Telegram-канал Shot взрыв произошёл накануне в двенадцатом часу ночи возле пункта управления электроподстанции "Калининская" на улице Шефской.

Сообщается, что взрыв на работу станции и заводов не повлиял.

Дополнение

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью, в сети опубликовали кадры.