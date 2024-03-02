В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ
Киев • УНН
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, которая снабжала электроэнергией три оборонных предприятия, хотя официальные лица утверждали, что это произошло из-за неисправности оборудования.
В российском екатеринбурге в ночь на 2 марта произошел взрыв на территории электроподстанции, которая обеспечивает энергией три оборонных предприятия рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
"На территории электроподстанции в екатеринбурге 1 марта прозвучал взрыв. Здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: МЗиК, Турбомоторный и "Уралмаш"", - говориться в сообщении Mash.
По информации телеграм-канала, сработало самодельное взрывное устройство, однако, по официальной версии, взрыв был связан с неполадками на калининской подстанции. Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия.
Заводы, которые питает электроподстанция, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъёмно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.
Как пишет Telegram-канал Shot взрыв произошёл накануне в двенадцатом часу ночи возле пункта управления электроподстанции "Калининская" на улице Шефской.
Сообщается, что взрыв на работу станции и заводов не повлиял.
Дополнение
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью, в сети опубликовали кадры.
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, которая снабжала электроэнергией три оборонных предприятия, хотя официальные лица утверждали, что это произошло из-за неисправности оборудования.
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