В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры
Киев • УНН
В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.
В россии заявили о якобы падении дрона в санкт-петербурге ночью, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, предварительно, в двух жилых домов повреждены балконы и остекление. Предварительно, никто не пострадал.
Указано, что "целью могла быть ТЭЦ или нефтебаза "Ручьи", о чем пишут местные СМИ.
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно29 февраля 2024, 14:23 • 24681 просмотр
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры
В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.
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