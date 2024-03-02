В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

9-этажный дом в Одессе был разрушен российским обстрелом, в результате которого 2 человека погибли и 7 получили ранения. Также 7 жильцов здания не выходят на связь.