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В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 07:49  •  3052 просмотра

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В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.

В россии заявили о якобы падении дрона в санкт-петербурге ночью, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, предварительно, в двух жилых домов повреждены балконы и остекление. Предварительно, никто не пострадал.

Указано, что "целью могла быть ТЭЦ или нефтебаза "Ручьи", о чем пишут местные СМИ.

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно29 февраля 2024, 14:23 • 24681 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
У рф повідомили про падіння дрона у санкт-петербурзі вночі: у мережі публікують кадри
Drone crash reported in St. Petersburg at night: footage published online
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В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

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