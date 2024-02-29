В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол "Ермак". Судно будто бы не используют. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что возгорание произошло в складском помещении на первой палубе, когда там якобы проводились сварочные работы.

Пострадавших нет. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

На месте работают оперативные службы, правоохранители начали проверку.

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