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В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:23  •  7733 просмотра

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Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол "Ермак".  Судно будто бы не используют. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

Детали 

Отмечается, что возгорание произошло в складском помещении на первой палубе, когда там якобы проводились сварочные работы. 

Пострадавших нет. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

На месте работают оперативные службы, правоохранители начали проверку.

В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область29 февраля 2024, 07:47 • 21234 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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