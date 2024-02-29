В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область

В минобороны рф заявили, что в ночь на 29 февраля БПЛА пытались атаковать объекты на территории курской области, сообщает УНН.

Детали

В российском ведомстве заявили о якобы уничтожении вражеской ПВО одного дрона.

БПЛА ликвидировали над территорией курской области.

Дополнение

27 февраля в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работала вражеская авиация.

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