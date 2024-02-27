У російському курську "гучно": пролунали вибухи
Київ • УНН
27 лютого в російському місті курськ пролунали вибухи.
Сьогодні, 27 лютого, у російському курську пролунали гучні вибухи. У небі над містом працює ворожа авіація. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.
Деталі
Як зазначають місцеві пабліки та Telegram-канали, вибухи чули приблизко в 12: 40.
Пізніше губернатор курської області роман старовойт написав, що у небі працюють повітряно-космічні сили росії.
Доповнення
У ніч на 15 лютого Головне управління розвідки України здійснило атаку на нафтобазу в курській області росії. Виникла пожежа.