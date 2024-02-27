В российском Курске "громко": прогремели взрывы
Киев • УНН
27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.
Сегодня, 27 февраля, в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работает вражеская авиация. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
Детали
Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрывы слышали примерно в 12:40.
Позже губернатор курской области роман старовойт написал, что в небе работают воздушно-космические силы россии.
Дополнение
В ночь на 15 февраля Главное управление разведки Украины осуществило атаку на нефтебазу в курской области россии. Возник пожар.
В российском Курске "громко": прогремели взрывы
27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.
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