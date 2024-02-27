В российском Курске "громко": прогремели взрывы

Сегодня, 27 февраля, в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работает вражеская авиация. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали

Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрывы слышали примерно в 12:40.

Позже губернатор курской области роман старовойт написал, что в небе работают воздушно-космические силы россии.

Дополнение

В ночь на 15 февраля Главное управление разведки Украины осуществило атаку на нефтебазу в курской области россии. Возник пожар.