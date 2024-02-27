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В российском Курске "громко": прогремели взрывы

В российском Курске "громко": прогремели взрывы

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 11:09  •  10919 просмотра

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27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.

Сегодня, 27 февраля, в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работает вражеская авиация. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали 

Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрывы слышали примерно в 12:40. 

Позже губернатор курской области роман старовойт написал, что в небе работают воздушно-космические силы россии. 

Дополнение 

В ночь на 15 февраля Главное управление разведки Украины осуществило атаку на нефтебазу в курской области россии. Возник пожар.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У російському курську "гучно": пролунали вибухи
It's "loud" in Russian Kursk: explosions were heard
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В российском Курске "громко": прогремели взрывы

27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.

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В российском Курске "громко": прогремели взрывы

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".

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Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

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Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.

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Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Атака россии на Одессу 22 февраля нанесла ущерб воздуху на сумму в почти 130 000 долларов США.

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Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.

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Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

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НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

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Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.

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"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

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Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский