В росії поскаржилися на нічну атаку БПЛА на курську область
Київ • УНН
рф стверджує, що в ніч на 29 лютого знищила БПЛА у курській області.
У міноборони рф заявили, що у ніч на 29 лютого БПЛА намагались атакувати об'єкти на території курської області, повідомляє УНН.
Деталі
У російському відомстві заявили про нібито знищення ворожою ППО одного дрона.
БПЛА ліквідували над територією курської області.
Доповнення
27 лютого у російському курську пролунали гучні вибухи. У небі над містом працювала ворожа авіація.
росія працює над тим, щоб затримати і зірвати постачання західних озброєнь в Україну - Буданов25.02.24, 15:44 • 23357 переглядiв