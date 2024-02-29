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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10077 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

У порту санкт-петербурга загорівся криголам: що відомо

Київ • УНН

 • 26623 перегляди

Криголам загорівся в складському приміщенні у порту в санкт-петербурзі, що в росії.

У порту санкт-петербурга загорівся криголам: що відомо

У порту санкт-петербурга рф загорівся криголам "Єрмак".  Судно буцім-то не використовують. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що загоряння сталося в складському приміщенні на першій палубі, коли там нібито проводилися зварювальні роботи. 

Постраждалих немає. Пожежники намагаються не допустити поширення вогню.

На місці працюють оперативні служби,правоохоронці почали перевірку.

В росії поскаржилися на нічну атаку БПЛА на курську область 29.02.24, 09:47 • 25174 перегляди

Тетяна Краєвська

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