У порту санкт-петербурга загорівся криголам: що відомо
Київ • УНН
Криголам загорівся в складському приміщенні у порту в санкт-петербурзі, що в росії.
У порту санкт-петербурга рф загорівся криголам "Єрмак". Судно буцім-то не використовують. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загоряння сталося в складському приміщенні на першій палубі, коли там нібито проводилися зварювальні роботи.
Постраждалих немає. Пожежники намагаються не допустити поширення вогню.
На місці працюють оперативні служби,правоохоронці почали перевірку.
В росії поскаржилися на нічну атаку БПЛА на курську область 29.02.24, 09:47 • 25174 перегляди