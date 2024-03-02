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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9210 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У рф повідомили про падіння дрона у санкт-петербурзі вночі: у мережі публікують кадри

Київ • УНН

 • 33666 перегляди

У рф стверджують, що вночі у санкт-петербурзі впавбезпілотник, який, як повідомляється, пошкодив балкони і вікна у двох житлових будинках, але ніхто не постраждав.

У рф повідомили про падіння дрона у санкт-петербурзі вночі: у мережі публікують кадри

У росії заявили про нібито падіння дрона у санкт-петербурзі вночі, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, попередньо, у двох житлових будинків пошкоджено балкони та скління. Попередньо, ніхто не постраждав.

Вказано, що "ціллю могла бути ТЕЦ чи нафтобаза "Струмки", про що пишуть місцеві ЗМІ.

У порту санкт-петербурга загорівся криголам: що відомо 29.02.24, 16:23 • 26623 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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