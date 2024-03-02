У рф повідомили про падіння дрона у санкт-петербурзі вночі: у мережі публікують кадри
Київ • УНН
У рф стверджують, що вночі у санкт-петербурзі впавбезпілотник, який, як повідомляється, пошкодив балкони і вікна у двох житлових будинках, але ніхто не постраждав.
У росії заявили про нібито падіння дрона у санкт-петербурзі вночі, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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Як повідомляється, попередньо, у двох житлових будинків пошкоджено балкони та скління. Попередньо, ніхто не постраждав.
Вказано, що "ціллю могла бути ТЕЦ чи нафтобаза "Струмки", про що пишуть місцеві ЗМІ.
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