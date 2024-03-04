В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

Сегодня утром в самарской области рф был взорван железнодорожный мост через реку чапаевка, движение поездов парализовано, сообщило в понедельник Главное управление разведки министерства обороны Украины, передает УНН.

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку чапаевка в самарской области в россии. 4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций - говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, железнодорожная ветка использовалась рф для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "полимер" в городе чапаевск самарской области.

"Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - указали в ГУР.

Ранее УНН сообщал, что в самарской области рф произошел взрыв на железнодорожном мосту.