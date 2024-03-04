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В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 07:03  •  14824 просмотра

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По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, 4 марта 2024 года был взорван железнодорожный мост через реку Чапаевка в самарской области россии, что парализовало движение поездов.

Сегодня утром в самарской области рф был взорван железнодорожный мост через реку чапаевка, движение поездов парализовано, сообщило в понедельник Главное управление разведки министерства обороны Украины, передает УНН

 Главное управление разведки министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку чапаевка в самарской области в россии. 4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций

- говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, железнодорожная ветка использовалась рф  для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "полимер" в городе чапаевск самарской области.

"Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - указали в ГУР. 

Ранее УНН сообщал, что в самарской области рф произошел взрыв на железнодорожном мосту. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У ГУР підтвердили підрив залізничного мосту у самарській області рф
The GUR confirms the explosion of a railway bridge in the Samara region of Russia
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В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, 4 марта 2024 года был взорван железнодорожный мост через реку Чапаевка в самарской области россии, что парализовало движение поездов.

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