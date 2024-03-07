В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

В вологодской области рф произошел взрыв на территории предприятия металлургического холдинга "Северсталь". Местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на местного чиновника.

Детали

Отмечается, что сегодня утром неизвестный беспилотник попал по территории предприятия "Северсталь" в районе доменной печи. Местные власти уверяют, что жертв или пострадавших нет.

россияне говорят, что работа доменной печи не нарушена, а предприятие работает в штатном режиме.

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Дополнение

Между тем в компании говорят, что взрыв - это "технический инцидент".

Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются - сообщила пресс-служба компании "Северсталь" которой принадлежит предприятие.

Справочно

Череповецкий комбинат - один из крупнейших металлургических заводов не только России, но и мира. Это ключевой актив стального дивизиона Северстали, на предприятии работают 23 000 человек. Северсталь находится под санкциями Украины, США, Великобритании, Канады, Австралии, Австралии, Новой Зеландии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что беспилотниками ГУР Минобороны удалось поразить губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области рф