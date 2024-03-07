ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:22  •  14108 просмотра

Read in English

На металлургическом заводе "северсталь" в вологодской области россии произошел взрыв, который власти назвали атакой беспилотника. Однако в компании заявили о "техническом инциденте" на предприятии.

В вологодской области рф  произошел взрыв на территории предприятия металлургического холдинга "Северсталь". Местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на местного чиновника. 

Детали 

Отмечается, что сегодня утром неизвестный беспилотник попал по территории предприятия "Северсталь" в районе доменной печи. Местные власти уверяют, что жертв или пострадавших нет.

россияне говорят, что работа доменной печи не нарушена, а предприятие работает в штатном режиме. 

В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф4 марта 2024, 07:03 • 59157 просмотров

Дополнение 

Между тем в компании говорят, что взрыв - это "технический инцидент".

Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются

- сообщила пресс-служба компании "Северсталь" которой принадлежит предприятие.

Справочно

Череповецкий комбинат - один из крупнейших металлургических заводов не только России, но и мира. Это ключевой актив стального дивизиона Северстали, на предприятии работают 23 000 человек. Северсталь находится под санкциями Украины, США, Великобритании, Канады, Австралии, Австралии, Новой Зеландии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что беспилотниками ГУР Минобороны удалось поразить губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области рф

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаНовости Мира
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
avstraliyaАвстралия
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  37239 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  49269 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  63373 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  118941 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133406 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124418 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117676 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115474 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109403 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  174016 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Новости по теме
В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

  •  14108 просмотра
Оправдывали агрессию против Украины: бюьюти-блогер и охранник из Киева подозреваются в признании правомерности нападения рф

Оправдывали агрессию против Украины: бюьюти-блогер и охранник из Киева подозреваются в признании правомерности нападения рф

  •  18343 просмотра
Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

  •  14592 просмотра
Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

  •  17435 просмотра
Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за связей с россией

Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за связей с россией

  •  14134 просмотра
Швеция сегодня может стать членом НАТО

Швеция сегодня может стать членом НАТО

  •  13822 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  22592 просмотра
На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

  •  21694 просмотра
Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая

Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая

  •  16646 просмотра
Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

  •  21069 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  50615 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102856 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  39135 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  53042 просмотра
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  105629 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  50615 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102856 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  139121 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  164641 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  170093 просмотра

В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

На металлургическом заводе "северсталь" в вологодской области россии произошел взрыв, который власти назвали атакой беспилотника. Однако в компании заявили о "техническом инциденте" на предприятии.

Война •   •  14108 просмотра
В россии произошел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов "Северстали": власти заявили об атаке беспилотника

Оправдывали агрессию против Украины: бюьюти-блогер и охранник из Киева подозреваются в признании правомерности нападения рф

33-летнего бьюти-блогера из Киева и 61-летнего охранника автостоянки подозревали в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины и отрицающих ее как внутренний гражданский конфликт.

Война •   •  18343 просмотра
Оправдывали агрессию против Украины: бюьюти-блогер и охранник из Киева подозреваются в признании правомерности нападения рф

Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу по делу о поставках Вооруженным силам некачественной одежды на 1 миллиард гривен не состоится 11 марта, поскольку судья снова ушел на больничный.

Криминал и ЧП •   •  14592 просмотра
Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

Российский танкер "Лиственный проспект", находящийся под санкциями, пришвартовался в китайском порту Хуанхуа для разгрузки 700 000 баррелей российской нефти "Сокол", несмотря на санкции США против судна.

Экономика •   •  17435 просмотра
Российский танкер, попавший под санкции, причалил в Китае для выгрузки российской нефти - Reuters

Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за связей с россией

Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за пророссийской позиции Словакии и встречи министра иностранных дел Словакии с российским коллегой лавровым.

Новости Мира •   •  14134 просмотра
Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за связей с россией

Швеция сегодня может стать членом НАТО

Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником.

Новости Мира •   •  13822 просмотра
Швеция сегодня может стать членом НАТО

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги в регионе, а украинские военные предупредили о потенциальной угрозе баллистической ракеты с севера.

Война •   •  22592 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

россияне в оккупированной Донецкой области разрушают системы водоснабжения и режут трубы на металлолом из-за неспособности обеспечить надлежащее водоснабжение, что приводит к дальнейшему разрушению украинской инфраструктуры.

Общество •   •  21694 просмотра
На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая

Начиная с 14 марта, Китай распространит безвизовый режим на шесть стран - Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург - на пилотной основе.

Новости Мира •   •  16646 просмотра
Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая

Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

В результате российского ракетного обстрела Одессы есть погибшие и раненые, одесский губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Общество •   •  21069 просмотра
Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе