У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували беззахисне пташеня, яке через вибух випало з гнізда
Київ • УНН
У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували пташеня, що випало з гнізда після російського удару. Рятувальники почули цвірінькання серед уламків та передали налякану пташку.
У Донецькій області росіяни завдали удару по місту Родинське. Рятувальники, які працювали на місці ворожого влучання, врятували маленьке пташеня, яке випало з гнізда через вибух, пише УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Після чергового російського авіаудару серед уламків і пилу рятувальники почули тихе, тремтливе цвірінькання маленького пташеняти, що через вибух випало з гнізда. Крихітне, налякане, воно шукало захисту. І знайшло його в руках наших надзвичайників
Рятувальники наголосили, що у складний час війни порятунок будь-якого, навіть найменшого життя, є промінчиком світла.
У світі, де гримлять вибухи, кожен добрий вчинок — це промінь світла! Навіть для того, хто важить кілька грамів
Доповнення
У Донецькій області росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом Слов’янська. Внаслідок цього було поранено водія пожежно-рятувальної служби.
Внаслідок обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше троє людей та двоє поранені. Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та інфраструктуру.