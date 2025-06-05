У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували беззахисне пташеня, яке через вибух випало з гнізда

У Донецькій області росіяни завдали удару по місту Родинське. Рятувальники, які працювали на місці ворожого влучання, врятували маленьке пташеня, яке випало з гнізда через вибух, пише УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Після чергового російського авіаудару серед уламків і пилу рятувальники почули тихе, тремтливе цвірінькання маленького пташеняти, що через вибух випало з гнізда. Крихітне, налякане, воно шукало захисту. І знайшло його в руках наших надзвичайників

Рятувальники наголосили, що у складний час війни порятунок будь-якого, навіть найменшого життя, є промінчиком світла.

У світі, де гримлять вибухи, кожен добрий вчинок — це промінь світла! Навіть для того, хто важить кілька грамів