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У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували беззахисне пташеня, яке через вибух випало з гнізда

Київ • УНН

 • 338 перегляди

У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували пташеня, що випало з гнізда після російського удару. Рятувальники почули цвірінькання серед уламків та передали налякану пташку.

У Родинському Донецької області бійці ДСНС врятували беззахисне пташеня, яке через вибух випало з гнізда

У Донецькій області росіяни завдали удару по місту Родинське. Рятувальники, які працювали на місці ворожого влучання, врятували маленьке пташеня, яке випало з гнізда через вибух, пише УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.  

Деталі 

Після чергового російського авіаудару серед уламків і пилу рятувальники почули тихе, тремтливе цвірінькання маленького пташеняти, що через вибух випало з гнізда. Крихітне, налякане, воно шукало захисту. І знайшло його в руках наших надзвичайників

- говориться у повідомленні. 

Рятувальники наголосили, що у складний час війни порятунок будь-якого, навіть найменшого життя, є промінчиком світла.

У світі, де гримлять вибухи, кожен добрий вчинок — це промінь світла! Навіть для того, хто важить кілька грамів

 - зазначили в ДСНС.

Доповнення

У Донецькій області росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом Слов’янська. Внаслідок цього було поранено водія пожежно-рятувальної служби.

 Внаслідок обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше троє людей та двоє поранені. Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та інфраструктуру.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПогода та довкілля
Донецька область
Слов'янськ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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