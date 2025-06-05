В Родинском Донецкой области бойцы ГСЧС спасли беззащитного птенца, который из-за взрыва выпал из гнезда

В Донецкой области россияне нанесли удар по городу Родинское. Спасатели, работавшие на месте вражеского попадания, спасли маленького птенца, выпавшего из гнезда из-за взрыва, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

После очередного российского авиаудара среди обломков и пыли спасатели услышали тихое, дрожащее чириканье маленького птенца, который из-за взрыва выпал из гнезда. Крошечный, испуганный, он искал защиты. И нашел его в руках наших чрезвычайников - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в сложное время войны спасение любой, даже самой маленькой жизни, является лучиком света.

В мире, где гремят взрывы, каждый добрый поступок - это луч света! Даже для того, кто весит несколько граммов - отметили в ГСЧС.

Дополнение

В Донецкой области россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей, когда те ликвидировали пожар, вызванный предыдущим обстрелом Славянска. В результате был ранен водитель пожарно-спасательной службы.

В результате обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере три человека и двое ранены. Повреждены дома, админздание и инфраструктура.