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В Родинском Донецкой области бойцы ГСЧС спасли беззащитного птенца, который из-за взрыва выпал из гнезда

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В Родинском Донецкой области бойцы ГСЧС спасли птенца, выпавшего из гнезда после российского удара. Спасатели услышали чириканье среди обломков и передали испуганную птичку.

В Родинском Донецкой области бойцы ГСЧС спасли беззащитного птенца, который из-за взрыва выпал из гнезда

В Донецкой области россияне нанесли удар по городу Родинское. Спасатели, работавшие на месте вражеского попадания, спасли маленького птенца, выпавшего из гнезда из-за взрыва, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.  

Детали 

После очередного российского авиаудара среди обломков и пыли спасатели услышали тихое, дрожащее чириканье маленького птенца, который из-за взрыва выпал из гнезда. Крошечный, испуганный, он искал защиты. И нашел его в руках наших чрезвычайников

- говорится в сообщении. 

Спасатели отметили, что в сложное время войны спасение любой, даже самой маленькой жизни, является лучиком света.

В мире, где гремят взрывы, каждый добрый поступок - это луч света! Даже для того, кто весит несколько граммов

 - отметили в ГСЧС.

Дополнение

В Донецкой области россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей, когда те ликвидировали пожар, вызванный предыдущим обстрелом Славянска. В результате был ранен водитель пожарно-спасательной службы.

 В результате обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере три человека и двое ранены. Повреждены дома, админздание и инфраструктура.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаПогода и окружающая среда
Донецкая область
Славянск
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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