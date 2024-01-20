У рф заявили, що над клинцівським районом, де другу добу палає нафтобаза, знову працювала ППО по дрону
Київ • УНН
Пожежа на нафтобазі в брянській області рф досі триває. міністерство оборони рф заявляє, що сьогодні ще один безпілотник збили в брянській області
міністерство оборони рф заявляє, що сили ППО нібито збили безпілотник в небі брянської області росії, де вчора у клинцях на нафтобазі почалася пожежа після атаки дрона. Російські Telegram-канали повідомляють, що нафтобаза досі горить внаслідок вчорашнього удару, пише УНН.
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Як повідомляють російські Telegram-канали, нафтобаза в клинцях, по якій вчора було завдано удар безпілотником, досі горить.
У міноборони рф повідомили у телеграм-каналі 20 січня, що біля 6:30 за московським часом російська ППО збило безпілотник над брянською областю.
Губернатор брянської області олександр богомаз у телеграм-каналі зазначив, що безпілотник було нібито збито над клинським районом. Він додав, що постраждалих та пошкоджень немає.
Нагадаємо
19 січня зранку на нафтобазі в клинцях у брянській області рф почалася пожежа після атаки дрона.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності.
Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що пожежа на нафтобазі у клинцях є наслідком російського вторгнення в Україну.