“Це наслідки російського вторгнення, далі буде”: Юсов про пожежу на нафтобазі у брянській області

Пожежа на нафтобазі у клинцях брянської області у п’ятницю є наслідком російського вторгнення в Україну. Про це заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

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Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу паливно-мастильними матеріалами, це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки постачання та забезпечення і відповідно дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників