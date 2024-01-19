“Це наслідки російського вторгнення, далі буде”: Юсов про пожежу на нафтобазі у брянській області
Київ • УНН
Пожежа на Клинцівській нафтобазі в Брянській області є наслідком вторгнення Росії в Україну, що порушує графіки поставок і закупівель для окупанта, вважає представник ГУР Андрій Юсов.
Пожежа на нафтобазі у клинцях брянської області у п’ятницю є наслідком російського вторгнення в Україну. Про це заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.
Деталі
Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу паливно-мастильними матеріалами, це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки постачання та забезпечення і відповідно дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників
Він зазначив, що пожежі в росії це наслідки вторгнення в Україну.
Ми можемо пожартувати про те, що хтось курить у непотрібних місцях, але правда у тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу, війни проти України. І далі буде
Нагадаємо
На нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності.
В Україні судитимуть полковника фсб рф, який катував цивільних на Херсонщині19.01.24, 13:56 • 27097 переглядiв