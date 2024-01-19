"Это последствия российского вторжения, дальше будет": Юсов о пожаре на нефтебазе в брянской области

Пожар на нефтебазе в клинцах брянской области в пятницу является следствием российского вторжения в Украину. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Хороший грохот, хороший хлопок. Регулярно такие события случаются на военных объектах государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, это усложняет логистику оккупантам, это срывает графики поставок и обеспечения и соответственно дает дополнительные возможности, увеличивает пространство для маневра для наших защитников - сказал Юсов.

Он отметил, что пожары в россии это последствия вторжения в Украину.

Мы можем пошутить о том, что кто-то курит в ненужных местах, но правда в том, что это последствия российского вторжения, нападения, войны против Украины. И дальше будет - добавил представитель ГУР.

Напомним,

На нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

В Украине будут судить полковника фсб рф, который пытал гражданских на Херсонщине