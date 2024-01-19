"Это последствия российского вторжения, дальше будет": Юсов о пожаре на нефтебазе в брянской области

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  136104 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  154390 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  152726 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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17 января  •  160245 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  155746 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  143631 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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