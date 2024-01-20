В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону
Киев • УНН
Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области
министерство обороны рф заявляет, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в небе брянской области россии, где вчера в клинцах на нефтебазе начался пожар после атаки дрона. Российские Telegram-каналы сообщают, что нефтебаза до сих пор горит в результате вчерашнего удара, пишет УНН.
Детали
Как сообщают российские Telegram-каналы, нефтебаза в клинцах, по которой вчера был нанесен удар беспилотником, до сих пор горит.
В минобороны рф сообщили в телеграм-канале 20 января, что около 6:30 по московскому времени российская ПВО сбила беспилотник над брянской областью.
Губернатор брянской области александр богомаз в телеграм-канале отметил, что беспилотник был якобы сбит над клинским районом. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет.
Напомним
19 января утром на нефтебазе в клинцах в брянской области рф начался пожар после атаки дрона.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что пожар на нефтебазе в клинцах является следствием российского вторжения в Украину.
В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону
Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области
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