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В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 08:46  •  10512 просмотра

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Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области

министерство обороны рф заявляет, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в небе брянской области россии, где вчера в клинцах на нефтебазе начался пожар после атаки дрона. Российские Telegram-каналы сообщают, что нефтебаза до сих пор горит в результате вчерашнего удара, пишет УНН.

Детали

Как сообщают российские Telegram-каналы, нефтебаза в клинцах, по которой вчера был нанесен удар беспилотником, до сих пор горит.

В минобороны рф сообщили в телеграм-канале 20 января, что около 6:30 по московскому времени российская ПВО сбила беспилотник над брянской областью.

Губернатор брянской области александр богомаз в телеграм-канале отметил, что беспилотник был якобы сбит над клинским районом. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет.

Напомним

19 января утром на нефтебазе в клинцах в брянской области рф начался пожар после атаки дрона.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что пожар на нефтебазе в клинцах является следствием российского вторжения в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
У рф заявили, що над клинцівським районом, де другу добу палає нафтобаза, знову працювала ППО по дрону
Russian Federation says air defense was again used over Klinets district, where oil depot is burning for the second day
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