У рф триває суд у справі художника, який хотів огорнути парад перемоги жовто-синім димом: деталі

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Учора, 6 грудня, відбулося чергове засідання у справі фотографа Данііла Ткаченка, який мав намір пустити жовто-синій дим над червоною площею у москві під час святкувань 9 травня 2022 року. Сам Ткаченко на той момент уже залишив росію і мав намір реалізувати свій план дистанційно. Але зробити це йому не вдалося: хатня робітниця побачила незрозумілий пристрій у квартирі художника і викликала поліцію.

Як розповіла хатня робітниця під час вчорашнього судового засідання, пристрій з «купою проводів» схвилював її: «Це був кондиціонер, винесений на балкон, нутрощі його були іншими, не кондиціонером. Він був оплавлений, взагалі нічого не зрозумієш, а на тумбочках пірамідками були складені залізні баночки».

У межах розслідування кримінальної справи було затримано приятеля активіста, музиканта Григорія Мумрікова. Правоохоронці впевнені, що він є співучасником, а сам обвинувачений вину не визнає і стверджує, що не взяв би участі в такій акції з моральних міркувань. На останньому судовому засіданні захисту Мумрікова відмовили у явці свідків з його боку, водночас суддя ухвалив доставити до суду свідків обвинувачення.

Жовто-синій дим над москвою

Ткаченко почав готуватися до акції заздалегідь. Він орендував квартиру на вулиці Тверській, у будинку, що примикає до держдуми рф, закупив різне обладнання, встановив на балконі квартири кондиціонери та заклав у них димові шашки. Усе мало спрацювати дистанційно. Після проведення підготовчих робіт митець виїхав із росії.

«9 травня - важливе свято. Сьогодні воно абсолютно несправедливо апропрійоване російською владою. Вони транслюють мілітаризм та агресію. Я хотів сказати цьому "ні" і підтримати Україну», — пояснював Ткаченка сенс акції пізніше в інтерв'ю «Медузі».

13 травня він публікує опрацьовану у Photoshop фотографію, яка демонструє, як могла б виглядати акція.



Акція, яку планував зробити Данііл Ткаченко/Колаж Данііла Ткаченка

Однак у призначений день нічого не спрацьовує: у квартиру проникають представники правоохоронних органів.

Пізніше співробітники спецслужб передадуть акціоністові, який вже поїхав, що стежити за ним почали відразу після покупки керованих дистанційно GSM-розеток. За словами силовиків, продавці таких товарів зобов'язані повідомляти про покупців фсб. Чому при цьому митцю дали виїхати, залишається незрозумілим.

9 травня проти невстановленої особи порушують кримінальну справу за статтею про замах на хуліганство, вчинену групою осіб за мотивами ідеологічної ненависті (ч. 2 ст. 213 КК рф із застосуванням ч. 3 ст. 30 КК рф). Максимальне покарання за другою частиною статті про хуліганство — сім років позбавлення волі, хоча за замах суд не може призначити покарання більше трьох четвертих від максимального. Пізніше Ткаченко стає спочатку підозрюваним, а потім і обвинуваченим у цій справі.

«Ткаченко <…> вчинив замах на хуліганство <…> грубе порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, вчинене за мотивами політичної, ідеологічної ненависті, групою осіб за попередньою змовою, із застосуванням предметів, використаних як зброя <…> Вступив у попередню змову з Мумріковим <…> у точно невстановлений час <…> шукали піротехнічні пристрої димовий фонтан Smoking Pot Blue, а також орендували житлове приміщення <…> створивши умови для скоєння умисного злочину на території, що прилягає до території святкування 77-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні, а також проведення акції "безсмертний полк". Далі, реалізуючи задумане <…> мали намір висловити явну неповагу до суспільства, публічно продемонструвати зневагу до прийнятих суспільством правових та моральних норм, з хуліганських спонукань, з метою залякування, а також візуального та психічного впливу на осіб, які беруть участь у святкуванні <…> пристрої не спрацювали згідно зі своїми технічними характеристиками, задуманого негативного ефекту на громадян не справили», — йдеться у постанові про залучення Ткаченка як обвинуваченого від 2 червня.

У квартирах у матері Ткаченка, його дівчини та її батьків пройшли обшуки, як і у квартирах, де митець жив і був зареєстрований. В останніх двох виламали двері. Було вилучено носії інформації: флешки та комп'ютери. Як розповідає Ткаченко, поліція погрожує матері, що якщо він не повернеться до росії, її посадять.

Дим мав бути випущений під час промови російського диктатора володимира путіна. Ткаченко наголошував, що акцію він готував «сам» і нікому не повідомляв про свої плани.

При підготовці, зазначає митець у розмові з «Медіазоною», він не особливо маскувався: винайняв квартиру на своє ім'я, користувався власними сім-картами, сам же купив фаєри, у кілька заходів затягнув весь інструментарій у будинок на Тверський.

Художник помістив фаєри в кондиціонери на зовнішній стороні будинку, а циліндри шашок пофарбував чорною фарбою з балончика, щоб яскрава упаковка була не видна крізь ґрати.

«До кожної шашки йшов запалювач полум'я - це такий проводок, який повинен був підпалити ґноти біля шашок. У кожному кондиціонері було близько 70 шашок, від кожної йшов провід - усі вони були підключені до двох дротів по 220 вольт. При подачі електроенергії ґноти мали загорітися, а шашки мали видати велику кількість диму», — пояснив Ткаченко.

Ці конструкції він підключив до «розумних» розеток, які працювали від мобільного зв'язку та Wi-Fi.

Під час промови путіна кондиціонери не запустилися, але, як каже Ткаченко, у трансляції з Тверської він побачив, що якісь люди фотографують вікна квартири - так він зрозумів, що про акцію, що не відбулася, дізналися силовики.

Наступне судове засідання у справі призначено 10 січня.