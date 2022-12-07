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В рф продолжается суд по делу художника, хотевшего окутать парад победы желто-синим дымом: детали

В рф продолжается суд по делу художника, хотевшего окутать парад победы желто-синим дымом: детали

Киев • УНН

 • 695999 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Лауреат World Press Photo Даниил Ткаченко готовил антивоенную акцию на день победы. По замыслу активиста во время парада в москве должен был подняться желто-синий дым. Акцию сорвали силовики. Теперь дело рассматривается в суде. УНН публикует имеющуюся информацию по этому делу.

Детали

Вчера, 6 декабря, состоялось очередное заседание по делу фотографа Даниила Ткаченко, намеревавшегося пустить желото-синий дым над красной площадью в москве во время празднеств 9 мая 2022 года. Сам Ткаченко на тот момент уже покинул россию и намеревался реализовать свой план дистанционно. Но сделать это ему не удалось: домработница увидела непонятное устройство в квартире художника и вызвала полицию.

Как рассказала домработница во время вчерашнего судебного заседания, устройство с «кучей проводов» взволновало ее: «Это был кондиционер, вынесенный на балкон, внутренности его были другими, не кондиционером. Он был оплавлен, вообще ничего не поймешь, а на тумбочках пирамидками были сложены железные баночки».

В рамках расследования уголовного дела был задержан приятель активиста, музыкант Григорий Мумриков. Правоохранители уверены, что он является соучастником, сам же обвиняемый вину не признает и утверждает, что не принял бы участие в такой акции по моральным соображениям. На последнем судебном заседании защите Мумрикова отказали в явке свидетелей с его стороны, в тоже время судья постановил доставить в суд свидетелей обвинения.

Желто-синий дым над москвой

Ткаченко начал готовится к акции заранее. Он арендовал квартиру на улице Тверской, в доме, примыкающем к госдуме рф, закупил различное оборудование, установил на балконе квартиры кондиционеры и заложил в них дымовые шашки. Все должно было сработать дистанционно. После проведения подготовительных работ художник выехал из россии.

«9 мая — важный праздник. Сегодня он совершенно несправедливо апроприирован российской властью. Они транслируют милитаризм и агрессию. Я хотел сказать этому "нет“ и поддержать Украину», — объяснял Ткаченко смысл акции позднее в интервью «Медузе».

13 мая он публикует обработанную в Photoshop фотографию, которая демонстрирует, как могла бы выглядеть акция.


Акция, которую планировал сделать Даниил Ткаченко/Коллаж Даниила Ткаченко

Однако в назначенный день ничего не срабатывает: в квартиру проникают представители правоохранительных органов.

Позже сотрудники спецслужб передадут уже уехавшему акционисту, что следить за ним начали сразу после покупки управляющихся дистанционно GSM-розеток. По словам силовиков, продавцы подобных товаров обязаны сообщать о покупателях фсб. Почему при этом художнику дали уехать, остается неясным.

9 мая против неустановленного лица возбуждают уголовное дело по статье о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам идеологической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК рф с применением ч. 3 ст. 30 УК рф). Максимальное наказание по второй части статьи о хулиганстве — семь лет лишения свободы, хотя при покушении суд не может назначить наказание больше трех четвертых от максимального. Позднее Ткаченко становится сначала подозреваемым, а потом и обвиняемым по этому делу.

«Ткаченко <…> совершил покушение на хулиганство <…> грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, использованных в качестве оружия <…> Вступил в предварительный сговор с Мумриковым <…> в точно неустановленное время <…> приискали пиротехнические устройства дымовой фонтан Smoking Pot Blue, а также арендовали жилое помещение <…> создав условия для совершения умышленного преступления на территории, прилегающей к территории празднования 77-й годовщины победы в великой отечественной войне, а также к проведению акции "бессмертный полк". Далее, реализуя задуманное <…> намеревались выразить явное неуважение к обществу, публично продемонстрировать пренебрежение к принятыми обществом правовыми и нравственными нормами, из хулиганских побуждений, с целью устрашения, а также визуального и психического воздействия на лиц, участвующих в праздновании <…> устройства не сработали согласно своим техническим характеристикам, задуманного негативного эффекта на граждан не произвели», — говорится в постановлении о привлечении Ткаченко в качестве обвиняемого от 2 июня.

В квартирах у матери Ткаченко, его девушки и ее родителей прошли обыски, как и в квартирах, где художник жил и был зарегистрирован. В последних двух выломали двери. Были изъяты носители информации: флешки и компьютеры. Как рассказывает Ткаченко, полиция угрожает матери, что если он не вернется в россию, ее посадят.

Дым должен был быть выпущен во время речи российского диктатора владимира путина. Ткаченко подчеркивал, что акцию он готовил «в одиночку» и никому не сообщал о своих планах.

При подготовке, отмечает художник в разговоре с «Медиазоной», он не особенно маскировался: снял квартиру на свое имя, пользовался собственными сим-картами, сам же купил фаеры, в несколько заходов затащил весь инструментарий в дом на Тверской.

Художник поместил фаеры в кондиционеры на наружной стороне дома, а цилиндры шашек покрасил черной краской из баллончика, чтобы яркая упаковка была не видна сквозь решетки.

«К каждой шашке шел пламявоспламенитель — это такой проводок, который должен был поджечь фитили у шашек. В каждом кондиционере было порядка 70 шашек, от каждой шел провод — все они были подключены к двум проводам по 220 вольт. При подаче электроэнергии фитили должны были загореться, а шашки должны были выдать большое количество дыма», — объяснил Ткаченко.

Эти конструкции он подключил к «умным» розеткам, которые работали от мобильной связи и Wi-Fi.

Во время речи путина кондиционеры не запустились, но, как говорит Ткаченко, в трансляции с Тверской он увидел, что какие-то люди фотографируют окна квартиры — так он понял, что о несостоявшейся акции узнали силовики.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 января.

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