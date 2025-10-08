У рф інженер-ядерник отримав 18 років тюрми за фінансовий донат

Вчений з росії засуджений за звинуваченням у "державній зраді" та "сприянні терористичній діяльності". Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У росії засуджено Руслана Шадієва, який працював інженером-дослідником 1-ї категорії в російському федеральному ядерному центрі, у місті Саров нижньогородської області.

За версією слідства рф, російський інженер перевів зі свого криптогаманця близько 1,2 тисячі рублів легіону "Свобода Росії" і "Російському добровольчому корпусу", що воюють на боці України, у складі сил продидії агресії рф. Слідство рф також звинувачувало Шадієва переводив кошти проекту "Ідіть лісом". Останній допомагав уникнути призову до зс рф.

Шадієв, за даними російських ЗМІ, заявляв, що сам думав про те, що допомагає людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію.

Доповнення

Справа Шадієва є частиною загальної тенденції посилення у росії вироків за статтями про "державну зраду" і "шпигунство".

За перші шість місяців 2025 року в Росії було винесено 224 вироки за такими справами (дані аналітичного центру Кирила Парубця). 76% (177 осіб), тобто переважна більшість обвинувачених, засуджено за статтею про держзраду. У 2024 року частка цієї категорії становила 68%.

Нагадаємо

російський суд у санкт-петербурзі засудив 19-річну Дар’ю Козирєву до двох років і восьми місяців ув’язнення за засудження війни проти України. Її визнали винною у неодноразовій "дискредитації" армії рф через протестні дії.