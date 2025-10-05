В рф зафіксовано рекордну кількість вироків за держзраду та шпигунство
Київ • УНН
У Росії за перші шість місяців 2025 року суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю, що є абсолютним рекордом. До 2022 року в середньому виносився один такий вирок на місяць.
До 2022 року суди в середньому виносили один вирок за держзраду або шпигунство на місяць, однак у наступні роки стався суттєвий "стрибок". Як приклад, 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю лише за 6 місяців 2025 року.
Передає УНН із посиланням на The Moscow Times.
Деталі
В рф черговий "рекорд" - за даними, встановлено абсолютне досягнення за кількістю вироків за держзраду і шпигунство.
За перші шість місяців 2025 року суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземними державами. Це рекордний показник за сучасну історію країни.
Видання посилається також на дані аналітичного центру Кирила Парубця, підготовленими для проекту "Перший відділ". Вказується, що фігурантами цих справ стали 232 особи.
За даними аналітичного матеріалу, 76% (177 осіб), тобто переважна більшість обвинувачених, засуджено за статтею про держзраду.
У 2024 року частка цієї категорії становила 68%.
До 2022 року суди в середньому виносили один вирок за держзраду або шпигунство на місяць.
Ще один цікавий факт стосовно новітніх часів:
Розповсюдженою практикою воєнного часу стало поєднання статей 275 (держзміна) та 205 (теракт) в одній кримінальній справі.
До 2023 року таких випадків не фіксувалося
За перші півроку 2025-го таких фігурантів близько 36%.
Нагадаємо
В окупованому Криму росіяни посилили переслідування жінок, застосовуючи жорсткіші вироки та збільшуючи їхню кількість серед політв'язнів.