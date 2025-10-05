$41.280.00
В рф зафіксовано рекордну кількість вироків за держзраду та шпигунство

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У Росії за перші шість місяців 2025 року суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю, що є абсолютним рекордом. До 2022 року в середньому виносився один такий вирок на місяць.

В рф зафіксовано рекордну кількість вироків за держзраду та шпигунство

До 2022 року суди в середньому виносили один вирок за держзраду або шпигунство на місяць,  однак у наступні роки стався суттєвий "стрибок". Як приклад, 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю лише за 6 місяців 2025 року. 

Передає УНН із посиланням на The Moscow Times.

Деталі

В рф черговий "рекорд" - за даними, встановлено абсолютне досягнення за кількістю вироків за держзраду і шпигунство.

За перші шість місяців 2025 року суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземними державами. Це рекордний показник за сучасну історію країни. 

- ідеться у тексті матеріалу. 

Видання посилається також на дані аналітичного центру Кирила Парубця, підготовленими для проекту "Перший відділ". Вказується, що фігурантами цих справ стали 232 особи.

За даними аналітичного матеріалу, 76% (177 осіб), тобто переважна більшість обвинувачених, засуджено за статтею про держзраду.

У 2024 року частка цієї категорії становила 68%. 

До 2022 року суди в середньому виносили один вирок за держзраду або шпигунство на місяць. 

Ще один цікавий факт стосовно новітніх часів:

Розповсюдженою практикою воєнного часу стало поєднання статей 275 (держзміна) та 205 (теракт) в одній кримінальній справі.

До 2023 року таких випадків не фіксувалося

- пише The Moscow Times.

За перші півроку 2025-го таких фігурантів близько 36%.

Нагадаємо

В окупованому Криму росіяни посилили переслідування жінок, застосовуючи жорсткіші вироки та збільшуючи їхню кількість серед політв'язнів.

Ігор Тележніков

