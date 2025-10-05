$41.280.00
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 22747 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 52236 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 70805 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 133806 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 115194 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 106739 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 136662 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 108387 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48540 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
В РФ зафиксировано рекордное количество приговоров за госизмену и шпионаж

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В России за первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве, что является абсолютным рекордом. До 2022 года в среднем выносился один такой приговор в месяц.

До 2022 года суды в среднем выносили один приговор за госизмену или шпионаж в месяц, однако в последующие годы произошел существенный "скачок". Как пример, 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве только за 6 месяцев 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Детали

В РФ очередной "рекорд" - по данным, установлено абсолютное достижение по количеству приговоров за госизмену и шпионаж.

За первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами. Это рекордный показатель за современную историю страны. 

- говорится в тексте материала. 

Издание ссылается также на данные аналитического центра Кирилла Парубца, подготовленные для проекта "Первый отдел". Указывается, что фигурантами этих дел стали 232 человека.

По данным аналитического материала, 76% (177 человек), то есть подавляющее большинство обвиняемых, осуждены по статье о госизмене.

В 2024 году доля этой категории составляла 68%. 

До 2022 года суды в среднем выносили один приговор за госизмену или шпионаж в месяц. 

Еще один интересный факт относительно новейших времен:

Распространенной практикой военного времени стало сочетание статей 275 (госизмена) и 205 (теракт) в одном уголовном деле.

До 2023 года таких случаев не фиксировалось

- пишет The Moscow Times.

За первые полгода 2025-го таких фигурантов около 36%.

Напомним

В оккупированном Крыму россияне усилили преследование женщин, применяя более жесткие приговоры и увеличивая их количество среди политзаключенных.

Игорь Тележников

