В РФ зафиксировано рекордное количество приговоров за госизмену и шпионаж
Киев • УНН
В России за первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве, что является абсолютным рекордом. До 2022 года в среднем выносился один такой приговор в месяц.
До 2022 года суды в среднем выносили один приговор за госизмену или шпионаж в месяц, однако в последующие годы произошел существенный "скачок". Как пример, 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве только за 6 месяцев 2025 года.
Передает УНН со ссылкой на The Moscow Times.
Детали
В РФ очередной "рекорд" - по данным, установлено абсолютное достижение по количеству приговоров за госизмену и шпионаж.
За первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами. Это рекордный показатель за современную историю страны.
Издание ссылается также на данные аналитического центра Кирилла Парубца, подготовленные для проекта "Первый отдел". Указывается, что фигурантами этих дел стали 232 человека.
По данным аналитического материала, 76% (177 человек), то есть подавляющее большинство обвиняемых, осуждены по статье о госизмене.
В 2024 году доля этой категории составляла 68%.
До 2022 года суды в среднем выносили один приговор за госизмену или шпионаж в месяц.
Еще один интересный факт относительно новейших времен:
Распространенной практикой военного времени стало сочетание статей 275 (госизмена) и 205 (теракт) в одном уголовном деле.
До 2023 года таких случаев не фиксировалось
За первые полгода 2025-го таких фигурантов около 36%.
Напомним
В оккупированном Крыму россияне усилили преследование женщин, применяя более жесткие приговоры и увеличивая их количество среди политзаключенных.