Эксклюзив
13:46 • 8840 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19364 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 22063 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 24192 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 22447 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 20810 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18959 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21604 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19447 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17675 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
В РФ инженер-ядерщик получил 18 лет тюрьмы за финансовый донат

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Инженера-исследователя российского ядерного центра Руслана Шадиева приговорили к длительному сроку заключения за государственную измену. Он перевел средства легиону "Свобода России", "Русскому добровольческому корпусу" и проекту "Идите лесом".

В РФ инженер-ядерщик получил 18 лет тюрьмы за финансовый донат

Ученый из России осужден по обвинению в "государственной измене" и "содействии террористической деятельности". Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В России осужден Руслан Шадиев, работавший инженером-исследователем 1-й категории в российском федеральном ядерном центре, в городе Саров Нижегородской области.

По версии следствия РФ, российский инженер перевел со своего криптокошелька около 1,2 тысячи рублей легиону "Свобода России" и "Русскому добровольческому корпусу", воюющим на стороне Украины, в составе сил противодействия агрессии РФ. Следствие РФ также обвиняло Шадиева в переводе средств проекту "Идите лесом". Последний помогал избежать призыва в ВС РФ.

Шадиев, по данным российских СМИ, заявлял, что сам думал о том, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Дополнение

Дело Шадиева является частью общей тенденции ужесточения в России приговоров по статьям о "государственной измене" и "шпионаже".

За первые шесть месяцев 2025 года в России было вынесено 224 приговора по таким делам (данные аналитического центра Кирилла Парубца). 76% (177 человек), то есть подавляющее большинство обвиняемых, осуждены по статье о госизмене. В 2024 году доля этой категории составляла 68%.

Напомним

российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам заключения за осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ из-за протестных действий.

Игорь Тележников

Криминал и ЧПНовости Мира
благотворительность
Украина