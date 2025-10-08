В РФ инженер-ядерщик получил 18 лет тюрьмы за финансовый донат

Ученый из России осужден по обвинению в "государственной измене" и "содействии террористической деятельности". Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В России осужден Руслан Шадиев, работавший инженером-исследователем 1-й категории в российском федеральном ядерном центре, в городе Саров Нижегородской области.

По версии следствия РФ, российский инженер перевел со своего криптокошелька около 1,2 тысячи рублей легиону "Свобода России" и "Русскому добровольческому корпусу", воюющим на стороне Украины, в составе сил противодействия агрессии РФ. Следствие РФ также обвиняло Шадиева в переводе средств проекту "Идите лесом". Последний помогал избежать призыва в ВС РФ.

Шадиев, по данным российских СМИ, заявлял, что сам думал о том, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Дополнение

Дело Шадиева является частью общей тенденции ужесточения в России приговоров по статьям о "государственной измене" и "шпионаже".

За первые шесть месяцев 2025 года в России было вынесено 224 приговора по таким делам (данные аналитического центра Кирилла Парубца). 76% (177 человек), то есть подавляющее большинство обвиняемых, осуждены по статье о госизмене. В 2024 году доля этой категории составляла 68%.

Напомним

российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам заключения за осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ из-за протестных действий.