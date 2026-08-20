У рф фіксують атаку на НПЗ у татарстані та інші об'єкти
Київ • УНН
У нижньокамську зафіксували атаку на НПЗ, в іншому регіоні - інші енергооб’єкти. У Криму моніторингові ресурси повідомляють про блекаут.
У росії фіксують атаку на НПЗ у Нижньокамську у Татарстані, а також на інші нафтові та енерго- об'єкти, про що повідомляють у четвер моніторингові ресурси, пише УНН.
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"Нижньокамськ, момент прильоту по НПЗ", - вказує телеграм-канал Exilenova+ у коментарі під відео.
"Також сьогодні вночі були атаковані нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї та підстанція ПС "Тамань" 500 кВ", - зазначає Exilenova+.
Щодо окупованих територій, то Exilenova+ пише, що "в Криму повний блекаут".
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