У рф фіксують атаку на НПЗ у татарстані та інші об'єкти

$44.780.0851.830.02
ukenru
04:31 • 8024 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
01:53 • 18766 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 30024 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 31188 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
19 серпня, 19:07 • 29798 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький
19 серпня, 16:44 • 35326 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 58960 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
19 серпня, 14:50 • 36113 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
19 серпня, 13:40 • 30731 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 32088 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.5м/с
56%
748мм
Популярнi новини
В Україні готують драконівські покарання для систематичних порушників ПДД: деталі від Нацполіції19 серпня, 20:41 • 6150 перегляди
Київ атаковано балістикою: зафіксовано влучання і пожежі19 серпня, 21:11 • 15805 перегляди
США створили прихований коридор для танкерів в Ормузькій протоці - Axios19 серпня, 21:43 • 7796 перегляди
Атака на Київ забрала життя двох жінок, шестеро людей поранені19 серпня, 22:50 • 12962 перегляди
Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла00:41 • 11270 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 35983 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 58952 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 49255 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 59875 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 57488 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 40698 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 63591 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 99624 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 103732 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 110263 перегляди
Актуальне
Bild
Financial Times
«Калібр» (сімейство ракет)
Фільм
Золото

У рф фіксують атаку на НПЗ у татарстані та інші об'єкти

Київ • УНН

 • 320 перегляди

У нижньокамську зафіксували атаку на НПЗ, в іншому регіоні - інші енергооб’єкти. У Криму моніторингові ресурси повідомляють про блекаут.

У рф фіксують атаку на НПЗ у татарстані та інші об'єкти

У росії фіксують атаку на НПЗ у Нижньокамську у Татарстані, а також на інші нафтові та енерго- об'єкти, про що повідомляють у четвер моніторингові ресурси, пише УНН.

Деталі

"Нижньокамськ, момент прильоту по НПЗ", - вказує телеграм-канал Exilenova+ у коментарі під відео.

"Також сьогодні вночі були атаковані нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї та підстанція ПС "Тамань" 500 кВ", - зазначає Exilenova+.

Щодо окупованих територій, то Exilenova+ пише, що "в Криму повний блекаут".

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Пожежі
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Крим