В РФ фиксируют атаку на НПЗ в Татарстане и другие объекты
Киев • УНН
В Нижнекамске зафиксировали атаку на НПЗ, в другом регионе — другие энергообъекты. В Крыму мониторинговые ресурсы сообщают о блэкауте.
В России фиксируют атаку на НПЗ в Нижнекамске в Татарстане, а также на другие нефтяные и энергообъекты, о чем в четверг сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.
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"Нижнекамск, момент прилета по НПЗ", — указывает телеграм-канал Exilenova+ в комментарии под видео.
"Также сегодня ночью были атакованы нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае и подстанция ПС "Тамань" 500 кВ", — отмечает Exilenova+.
Что касается оккупированных территорий, то Exilenova+ пишет, что "в Крыму полный блэкаут".
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