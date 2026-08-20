В РФ фиксируют атаку на НПЗ в Татарстане и другие объекты

В России фиксируют атаку на НПЗ в Нижнекамске в Татарстане, а также на другие нефтяные и энергообъекты, о чем в четверг сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

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"Нижнекамск, момент прилета по НПЗ", — указывает телеграм-канал Exilenova+ в комментарии под видео.

"Также сегодня ночью были атакованы нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае и подстанция ПС "Тамань" 500 кВ", — отмечает Exilenova+.

Что касается оккупированных территорий, то Exilenova+ пишет, что "в Крыму полный блэкаут".

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