В российской уфе после атаки дронов загорелась установка на НПЗ
Киев • УНН
После атаки БПЛА в уфе загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе. Российские власти заявили, что она находилась на ремонте и якобы будет восстановлена за несколько дней.
В россии зафиксирован пожар на НПЗ в Уфе, Башкортостан, после атаки дронов, сообщила российская власть российским СМИ, пишет УНН.
Детали
В Уфе горит установка на НПЗ после атаки БПЛА, заявил глава Башкортостана радий хабиров. Установка на неназванном НПЗ находилась в ремонте, её восстановят в течение нескольких дней, заявил хабиров.
"Также у нас небольшое возгорание на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попали в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшие убытки. Думаю, в течение нескольких дней всё это восстановят", — заявил хабиров российским СМИ.
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Предприятия "Башнефти" неоднократно подвергались ударам БПЛА.