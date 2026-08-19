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В российской уфе после атаки дронов загорелась установка на НПЗ

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

После атаки БПЛА в уфе загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе. Российские власти заявили, что она находилась на ремонте и якобы будет восстановлена за несколько дней.

В российской уфе после атаки дронов загорелась установка на НПЗ

В россии зафиксирован пожар на НПЗ в Уфе, Башкортостан, после атаки дронов, сообщила российская власть российским СМИ, пишет УНН.

Детали

В Уфе горит установка на НПЗ после атаки БПЛА, заявил глава Башкортостана радий хабиров. Установка на неназванном НПЗ находилась в ремонте, её восстановят в течение нескольких дней, заявил хабиров.

"Также у нас небольшое возгорание на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попали в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшие убытки. Думаю, в течение нескольких дней всё это восстановят", — заявил хабиров российским СМИ.

В Уфе происходит добивание НПЗ. Силы обороны Украины успешно работают

- прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Предприятия "Башнефти" неоднократно подвергались ударам БПЛА.


Юлия Шрамко

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