В российской уфе после атаки дронов загорелась установка на НПЗ

В россии зафиксирован пожар на НПЗ в Уфе, Башкортостан, после атаки дронов, сообщила российская власть российским СМИ, пишет УНН.

Детали

В Уфе горит установка на НПЗ после атаки БПЛА, заявил глава Башкортостана радий хабиров. Установка на неназванном НПЗ находилась в ремонте, её восстановят в течение нескольких дней, заявил хабиров.

"Также у нас небольшое возгорание на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попали в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшие убытки. Думаю, в течение нескольких дней всё это восстановят", — заявил хабиров российским СМИ.

В Уфе происходит добивание НПЗ. Силы обороны Украины успешно работают - прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Предприятия "Башнефти" неоднократно подвергались ударам БПЛА.



