У російській уфі після атаки дронів загорілася установка на НПЗ
Київ • УНН
Після атаки БПЛА в уфі загорілася установка на нафтопереробному заводі. Російська влада заявила, що вона була на ремонті й її нібито відновлять за кілька днів.
У росії фіксують пожежу на НПЗ в Уфі в Башкортостані після атаки дронів, повідомила російська влада росЗМІ, пише УНН.
Деталі
В Уфі горить установка на НПЗ після атаки БПЛА, заявив голова Башкортостану радій хабіров. Установка на неназваному НПЗ перебувала у ремонті, її відновлять протягом кількох днів, заявив хабіров.
"Також у нас невелике горіння на одному з нафтопереробних заводів. Наразі там встановлюють ступінь пошкоджень, але попередньо влучило в установку, яка знаходиться у ремонті. Як завжди, будь-яке падіння перебиває труби, є невеликі збитки. Думаю, протягом кількох днів усе це поновлять", — заявив хабіров росЗМІ.
В уфі відбувається добивання НПЗ. СОУ вдало працюють
Підприємства "башнефти" в неодноразово зазнавали ударів БПЛА.