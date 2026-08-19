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У російській уфі після атаки дронів загорілася установка на НПЗ

Київ • УНН

 • 3764 перегляди

Після атаки БПЛА в уфі загорілася установка на нафтопереробному заводі. Російська влада заявила, що вона була на ремонті й її нібито відновлять за кілька днів.

У російській уфі після атаки дронів загорілася установка на НПЗ

У росії фіксують пожежу на НПЗ в Уфі в Башкортостані після атаки дронів, повідомила російська влада росЗМІ, пише УНН.

Деталі

В Уфі горить установка на НПЗ після атаки БПЛА, заявив голова Башкортостану радій хабіров. Установка на неназваному НПЗ перебувала у ремонті, її відновлять протягом кількох днів, заявив хабіров.

"Також у нас невелике горіння на одному з нафтопереробних заводів. Наразі там встановлюють ступінь пошкоджень, але попередньо влучило в установку, яка знаходиться у ремонті. Як завжди, будь-яке падіння перебиває труби, є невеликі збитки. Думаю, протягом кількох днів усе це поновлять", — заявив хабіров росЗМІ.

В уфі відбувається добивання НПЗ. СОУ вдало працюють

- прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.

Підприємства "башнефти" в неодноразово зазнавали ударів БПЛА.


Юлія Шрамко

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