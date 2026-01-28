У Рахунковій палаті заявили, що АРМА досі не прийняло в управління всі арештовані активи

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управліннями активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) провело повну інвентаризацію ухвал судів, щодо передачі активів в його управління, однак досі не прийняло в управління усі ці активи, передає УНН із посиланням на Рахункову палату.

Деталі

У Рахунковій палаті розповіли про результати моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиту відповідності використання коштів державного бюджету та управління активами АРМА.

Як зазначено у повідомленні, аудиторами встановлено низку недоліків, що заважають ефективному управлінню арештованими активами та їх збереженню: зокрема, невзяття на облік окремих активів, а також не відображення низки активів у бухгалтерському обліку АРМА.

Щоб усунути ці недоліки Рахункова палата надала Агентству низку рекомендацій. У відповідь АРМА поінформувало, зокрема, про:

- оновлення Положення про Єдиний державний реєстр арештованих активів;

- визначення результативних показників діяльності АРМА, зокрема щодо ефективності управління активами;

- підготовку проєків актів Уряду щодо: методики визначення можливості здійснення управління активами; порядку відбору управителів простого активу (активів) і складних активів та порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами.

Водночас п’ять рекомендацій АРМА не виконано у визначений термін:

- щодо забезпечення повного прийняття в управління активів, передбачених рішеннями судів, та їх подальшого ефективного управління;

- щодо врегулювання взаємодії АРМА з органами прокуратури та органами досудового розслідування;

- щодо удосконалення порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами та встановлення чітких та прозорих критеріїв оцінки ефективності управління активами та збереження їх економічної вартості;

- щодо доопрацювання Єдиного державного реєстру активів і провадження програмного продукту "Система менеджменту активів АРМА" з метою автоматизації обліку активів;

- та щодо доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кабінет Міністрів України також ще не виконав чотири рекомендації Рахункової палати за цим аудитом, додали у Рахунковій палаті.

Діяльність АРМА координуватиметься прем’єром: уряд ухвалив рішення

Нагадаємо, минулоріч на виконання рекомендацій, наданих Рахунковою палатою, прийнято Закон України № 4503-ІХ, що поклав початок перезавантаженню Агентства, посиленню його інституційної спроможності та комплексним змінам в підходах до управління арештованими активами. Також на законодавчому рівні було впроваджено етап планування управління активами до їх передачі управителю.

Загалом з 16 наданих рекомендацій 7 виконано, а 9 перебувають у процесі реалізації. Рахункова палата продовжує моніторинг виконанням рекомендацій і надалі інформуватиме громадськість про стан їх реалізації.