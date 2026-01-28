В Счетной палате заявили, что АРМА до сих пор не приняло в управление все арестованные активы

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) провело полную инвентаризацию постановлений судов о передаче активов в его управление, однако до сих пор не приняло в управление все эти активы, передает УНН со ссылкой на Счетную палату.

Детали

В Счетной палате рассказали о результатах мониторинга выполнения рекомендаций, предоставленных по результатам аудита соответствия использования средств государственного бюджета и управления активами АРМА.

Как указано в сообщении, аудиторами установлен ряд недостатков, мешающих эффективному управлению арестованными активами и их сохранению: в частности, невзятие на учет отдельных активов, а также неотражение ряда активов в бухгалтерском учете АРМА.

Чтобы устранить эти недостатки, Счетная палата предоставила Агентству ряд рекомендаций. В ответ АРМА проинформировало, в частности, о:

- обновлении Положения о Едином государственном реестре арестованных активов;

- определении результативных показателей деятельности АРМА, в частности относительно эффективности управления активами;

- подготовке проектов актов Правительства относительно: методики определения возможности осуществления управления активами; порядка отбора управляющих простым активом (активами) и сложными активами и порядка осуществления контроля за эффективностью управления активами.

В то же время пять рекомендаций АРМА не выполнены в определенный срок:

- относительно обеспечения полного принятия в управление активов, предусмотренных решениями судов, и их дальнейшего эффективного управления;

- относительно урегулирования взаимодействия АРМА с органами прокуратуры и органами досудебного расследования;

- относительно усовершенствования порядка осуществления контроля за эффективностью управления активами и установления четких и прозрачных критериев оценки эффективности управления активами и сохранения их экономической стоимости;

- относительно доработки Единого государственного реестра активов и внедрения программного продукта "Система менеджмента активов АРМА" с целью автоматизации учета активов;

- и относительно доступа АРМА к Единому реестру досудебных расследований.

Кабинет Министров Украины также еще не выполнил четыре рекомендации Счетной палаты по этому аудиту, добавили в Счетной палате.

Напомним, в прошлом году на выполнение рекомендаций, предоставленных Счетной палатой, принят Закон Украины № 4503-ІХ, положивший начало перезагрузке Агентства, усилению его институциональной способности и комплексным изменениям в подходах к управлению арестованными активами. Также на законодательном уровне был внедрен этап планирования управления активами до их передачи управляющему.

Всего из 16 предоставленных рекомендаций 7 выполнены, а 9 находятся в процессе реализации. Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и в дальнейшем будет информировать общественность о состоянии их реализации.