У Раді заявили про неефективне управління майном "Укрзалізниці"

Цитата

“На засіданні підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати розглянули результати аудиту ефективності „Укрзалізниці“ щодо використання і розпорядження майном регіональною філією „Південно-Західна залізниця“. Висновки невтішні: аудит засвідчив неефективне, непродуктивне та нерезультативне використання державного майна”, — прокоментував Молоток.

Зокрема, не було здійснено переоформлення правовстановлюючих документів на 94 об’єкти нерухомого майна, 922 земельні ділянки загальною площею 8 255,7421 га, що врешті-решт може призвести до втрати держмайна та землі, каже нардеп.

“Очевидно, що Кабмін поводить себе як неефективний управлінець, тому рекомендовано опрацювати механізм передачі управлінських функцій до Міністерства інфраструктури, навести лад у статуті „Укрзалізниці“. Домовились зустрітись через місяць і узгодити план подальших дій. Наразі ж триває загальний аудит „Укрзалізниці“”, — резюмував Молоток.

Доповнення

У Верховній Раді під головуванням народного депутата від фракції “Слуга народу” Юлії Гришиної продовжує працювати Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану “Укрзалізниці”.

ТСК вже домоглася звільнення неефективного керівництва компанії та членів Наглядової Ради, яких переоберуть найближчим часом. Також ТСК вказала на незадовільну роботу НАБУ з протидії корупції в “Укрзалізниці” та наполегливо рекомендувала керівнику бюро Артему Ситнику організувати роботу підлеглих так, аби детективи зі спеціального відділу розслідування корупції в “Укрзалізниці” могли займатися своїми прямими обов’язками, а не сторонніми справами.