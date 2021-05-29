Кабмін погодив рекомендації ТСК: “Укрзалізниці” призначать нових членів наглядової ради

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“Прем’єр-міністр погодився з усіма доводами членів ТСК щодо критичного стану української залізниці, а головне — взяв до виконання рекомендації слідчої комісії.

Уже найближчим часом буде оголошено конкурс на нових членів наглядової ради "Укрзалізниці“, які своєю чергою оберуть нове правління компанії”, — повідомила Гришина.

Нагадаємо, що 30 квітня ТСК визнала некомпетентними членів наглядової ради і правління “Укрзалізниці” та рекомендувала Кабміну їх звільнити.

Також Гришина повідомила про готовність Генпрокурора Ірини Венедиктової взяти на контроль ситуацію в “Укрзалізниці”.

“Спілкувалась з Генпрокурором Іриною Венедіктовою. Обговорили активізацію роботи з розслідування корупції в "Укрзалізниці“ і вже проведені заходи. Ситуація взята під особистий контроль. Переконана, що вже найближчим часом за підтримки Генерального прокурора ми матимемо врешті очікуваний результат протидії злочинності на залізниці”, — зазначила вона.

Напередодні ТСК викликала правоохоронців для взяття пояснень щодо “нульових” результатів боротьби з корупцією на залізниці. З-поміж запрошених керівників відомств на засіданні був лише керівник ДФС Вадим Мельник, до якого у членів ТСК було найменше питань.

“Проте він визнав проблему, певні недопрацювання, вже активізував роботу фіскалів, провів заслуховування по всіх 10 справах, які знаходяться у них в провадженні, та тримає питання "Укрзалізниці“ на своєму контролі”, — повідомила Гришина.

Водночас керівники САП та НАБУ, які фактично провалили антикорупційну боротьбу на залізниці, — на засіданні ТСК так і не з’явилися.

“Керівники інших антикорупційних органів не з’явилися на засідання ТСК, прикривши себе підлеглими. Але добре, що хоча б компетентними. Півтори години ми витратили на те, щоб зрозуміти, чому такі коштовні для українців антикорупційні органи не можуть дати хоча б якийсь достойний результат по "Укрзалізниці“. Відповідь виявилася банальною: наприклад, в НАБУ не вистачає людей. Бо детективи, які повинні були займатися виключно корупцією в "Укрзалізниці“, — були зайняті іншими справами.

І це не проблема детективів. Це неефективна та некомпетентна організація роботи їх керівниками”, — наголосила голова ТСК.

За словами Гришиної, ТСК рекомендує НАБУ якомога швидше визначити групу детективів, які будуть займатися виключно корупцією в “Укрзалізниці” і здатні продемонструвати результат.

“Ми очікуємо на адекватну реакцію керівників НАБУ, закликаємо їх перевірити пріоритетність роботи антикорупціонерів та дотримуватися державницької позиції. Своєю чергою ТСК готова надати необхідну їм для цього підтримку”, — підсумувала Гришина.

Доповнення

Минулого року НАБУ та “Укрзалізниця” підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Головним “залізничним” детективом був визначений Денис Гюльмагомедов. Проте він, замість розслідування корупції на залізниці, проводив час на тренінгах фонду “Відродження” Джорджа Сороса, розробляв для нього мобільні застосунки та проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

Окрім того, Гюльмагомедов в цей час був детективом у справі “Роттердам+”, яку вже вчетверте закрила САП через відсутність доказів збитків.

“Показово, коли однією рукою розслідуєш “Роттердам+”, а іншою рукою задоволений “Роттердам+50$” як куратор “Укрзалізниці”, — прокоментував ситуацію УНН ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

До відома

“Роттердам+50$” — умовна назва тендеру “Укрзалізниці”, яка вирішила закупити річний запас вугілля по формулі “Роттердам+” і додала туди ще 50%.

“З урахуванням поправки на калорійність — адже УЗ закуповує вугілля калорійністю 5500 ккал/тонна, а індекс в Роттердамі для 6000 ккал/тонна — "Укрзалізниця“ розраховує придбати річний запас вугілля за ціною в порту Роттердам плюс 50 дол./т.”, — зазначають ЗМІ.

УНН повідомляв

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в “Укрзалізниці” і то п’ятирічної давності.