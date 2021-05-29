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Кабмин согласовал рекомендации ВСК: "Укрзализныце" назначат новых членов наблюдательного совета

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В ближайшее время в Украине будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель ВСК по вопросам критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина, передает УНН.

Кабмин согласовал рекомендации ВСК: "Укрзализныце" назначат новых членов наблюдательного совета

Цитата:

"Премьер-министр согласился со всеми доводами членов ВСК относительно критического состояния украинской железной дороги, а главное - взял к выполнению рекомендации следственной комиссии.

Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", которые в свою очередь выберут новое правление компании", - сообщила Гришина.

Напомним, что 30 апреля ВСК признала некомпетентными членов наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" и рекомендовала Кабмину их уволить.

Также Гришина сообщила о готовности Генпрокурора Ирины Венедиктовой взять на контроль ситуацию в "Укрзализныце".

"Беседовала с Генпрокурором Ириной Венедиктовой. Обсудили активизацию работы по расследованию коррупции в "Укрзализныце" и уже проводимые мероприятия. Ситуация взята под личный контроль. Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке Генерального прокурора мы получим наконец-то ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге", - отметила она.

Накануне ВСК вызвала правоохранителей для взятия объяснений относительно "нулевых" результатов борьбы с коррупцией на железной дороге. Среди приглашенных руководителей ведомств на заседании был только руководитель ГФС Вадим Мельник, к которому у членов ВСК было меньше всего вопросов.

"Однако он признал проблему, определенные недоработки, уже активизировал работу фискалов, провел заслушивание по всем 10 делам, которые находятся у них в производстве, и держит вопрос "Укрзализныци" на своем контроле", - сообщила Гришина.

В то же время руководители САП и НАБУ, которые фактически провалили антикоррупционную борьбу на железной дороге, - на заседании ВСК так и не появились.

"Руководители других антикоррупционных органов не явились на заседание ВСК, прикрыв себя подчиненными. Но хорошо, что хотя бы компетентными. Полтора часа мы потратили на то, чтобы понять, почему такие дорогостоящие для украинцев антикоррупционные органы не могут дать хотя бы какой-то достойный результат по "Укрзализныце". Ответ оказался банальным: например, в НАБУ не хватает людей. Потому что детективы, которые должны были заниматься исключительно коррупцией в "Укрзализныце", - были заняты другими делами.

И это не проблема детективов. Это неэффективная и некомпетентная организация работы их руководителями", - подчеркнула глава ВСК.

По словам Гришиной, ВСК рекомендует НАБУ как можно скорее определить группу детективов, которые будут заниматься исключительно коррупцией в "Укрзализныце" и способны продемонстрировать результат.

"Мы ожидаем адекватную реакцию руководителей НАБУ, призываем их проверить приоритетность работы антикоррупционеров и соблюдать государственную позицию. В свою очередь ВСК готова оказать необходимую им для этого поддержку", - подытожила Гришина.

Дополнение

В прошлом году НАБУ и "Укрзализныця" подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Главным "железнодорожным" детективом был определен Денис Гюльмагомедов. Однако он, вместо расследования коррупции на железной дороге, проводил время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса, разрабатывал для него мобильные приложения и проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, Гюльмагомедов в это время был детективом по делу "Роттердам+", которую уже в четвертый раз закрыла САП из-за отсутствия доказательств убытков.

"Показательно, когда одной рукой расследуешь "Роттердам+", а другой рукой доволен "Роттердам +50$" как куратор "Укрзализныци", - прокомментировал ситуацию УНН экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

К сведению

"Роттердам +50$" - условное название тендера "Укрзализныци", которая решила закупить годовой запас угля по формуле "Роттердам+" и добавила туда еще 50%.

"С учетом поправки на калорийность - ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/тонна, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/тонна - "Укрзализныця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс 50 долл./т", - отмечают СМИ.

УНН сообщал

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности.

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