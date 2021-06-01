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В Раде заявили о неэффективном управлении имуществом "Укрзализныци"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. По заключению Счетной палаты, принятие несвоевременных и необоснованных управленческих решений в АО “Укрзализныця” привело к недополучению филиалом в 2017-2019 годах запланированных доходов. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Игорь Молоток, передает УНН.

В Раде заявили о неэффективном управлении имуществом "Укрзализныци"

Цитата

“На заседании подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты рассмотрели результаты аудита эффективности „Укрзализныци“ по использованию и распоряжению имуществом региональным филиалом „Юго-Западная железная дорога“. Выводы неутешительны: аудит показал неэффективно, непродуктивно и нерезультативное использование государственного имущества”, — прокомментировал Молоток.

В частности, не было осуществлено переоформление правоустанавливающих документов на 94 объекта недвижимого имущества, 922 земельных участка общей площадью 8 255,7421 га, что в конце концов может привести к потере госимущества и земли, говорит нардеп.

“Очевидно, что Кабмин ведет себя как неэффективный управленец, поэтому рекомендуется проработать механизм передачи управленческих функций в Министерство инфраструктуры, навести порядок в уставе „Укрзализныци“. Договорились встретиться через месяц и согласовать план дальнейших действий. Пока же продолжается общий аудит „Укрзализныци“”, — резюмировал Молоток.

Дополнение

В Верховной Раде под председательством народного депутата от фракции “Слуга народа” Юлии Гришиной продолжает работать Временная следственная комиссия по оценке критического состояния “Укрзализныци”.

ВСК уже добилась освобождения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного Совета, которых переизберут в ближайшее время. Также ВСК указала на неудовлетворительную работу НАБУ по противодействию коррупции в “Укрзализныце” и настоятельно рекомендовала руководителю бюро Артему Сытнику организовать работу подчиненных так, чтобы детективы из специального отдела по расследованию коррупции в “Укрзализныце” могли заниматься своими прямыми обязанностями, а не посторонними делами.

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