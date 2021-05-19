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У Раді зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум", передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

У Раді зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум"

Деталі

Так, на сайті ВР текст законопроекту наразі відсутній, однак проект документу оприлюднив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Проект закону містить 12 розділів та 124 статті.

Згідно з документом, місцевий референдум є формою самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування.

Предметом місцевого референдуму може бути:

1) затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;

2) затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;

3) дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради;

4) дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

5) втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

6) інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:

1) які є предметом всеукраїнського референдуму;

2) що суперечать положенням Конституції та законів України;

3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

4) віднесені Конституцією України та законами України до компетенції інших (ніж тих, що передбачені пунктом 5 частини першої цієї статті) посадових осіб та органів публічної влади;

5) щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження);

6) які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями;

7) щодо внесення змін, скасування індивідуальних актів органів місцевого самоврядування;

Не може бути предметом місцевого референдуму прийняття нових нормативно-правових актів.

Зазначається, що рішення, прийняте на місцевому референдумі, є обов’язковим для виконання на території відповідної територіальної громади.

Голосування на місцевому референдумі є таємним. Контроль за волевиявленням виборців на місцевому референдумі забороняється.

Що було раніше

Раніше у Раді було створено Робочу групу з розробки проектів законів з питань народовладдя.

За результатами засідань цієї Робочої групи, учасниками було схвалено черговий законопроект у сфері народовладдя та прямої демократії — проект Закону про місцевий референдум.

Наприкінці березня цей законопроект було оприлюднено і винесено для громадського обговорення.

Як повідомляв Руслан Стефанчук, Верховна Рада планує направити законопроект про місцевий референдум до Венеціанської комісії для отримання висновку. 

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