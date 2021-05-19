У Раді зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум", передає УНН з посиланням на сайт парламенту.
Деталі
Так, на сайті ВР текст законопроекту наразі відсутній, однак проект документу оприлюднив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Проект закону містить 12 розділів та 124 статті.
Згідно з документом, місцевий референдум є формою самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування.
Предметом місцевого референдуму може бути:
1) затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;
2) затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;
3) дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради;
4) дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;
5) втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;
6) інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.
Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:
1) які є предметом всеукраїнського референдуму;
2) що суперечать положенням Конституції та законів України;
3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
4) віднесені Конституцією України та законами України до компетенції інших (ніж тих, що передбачені пунктом 5 частини першої цієї статті) посадових осіб та органів публічної влади;
5) щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження);
6) які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями;
7) щодо внесення змін, скасування індивідуальних актів органів місцевого самоврядування;
Не може бути предметом місцевого референдуму прийняття нових нормативно-правових актів.
Зазначається, що рішення, прийняте на місцевому референдумі, є обов’язковим для виконання на території відповідної територіальної громади.
Голосування на місцевому референдумі є таємним. Контроль за волевиявленням виборців на місцевому референдумі забороняється.
Що було раніше
Раніше у Раді було створено Робочу групу з розробки проектів законів з питань народовладдя.
За результатами засідань цієї Робочої групи, учасниками було схвалено черговий законопроект у сфері народовладдя та прямої демократії — проект Закону про місцевий референдум.
Наприкінці березня цей законопроект було оприлюднено і винесено для громадського обговорення.
Як повідомляв Руслан Стефанчук, Верховна Рада планує направити законопроект про місцевий референдум до Венеціанської комісії для отримання висновку.