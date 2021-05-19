В Раде зарегистрировали законопроект "О местном референдуме"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 44595 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 90651 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 104761 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 272838 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 157804 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 428863 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 326678 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219346 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246957 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256514 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
63%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 27030 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 52994 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 37920 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 20330 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 15868 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 38007 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 53071 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 159576 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 272839 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 428863 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19601 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28070 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57339 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80822 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65403 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Раде зарегистрировали законопроект "О местном референдуме"

Киев • УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О местном референдуме", передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

В Раде зарегистрировали законопроект "О местном референдуме"

Детали

Так, на сайте ВР текст законопроекта пока отсутствует, однако проект документа обнародовал на своей странице в Facebook первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук.

Проект закона содержит 12 разделов и 124 статьи.

Согласно документу, местный референдум является формой самостоятельного решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования.

Предметом местного референдума может быть:

1) утверждение устава территориальной общины или изменений в него;

2) утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;

3) досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского совета;

4) досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы;

5) потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

6) другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

Не могут быть предметом референдума вопросы:

1) являющиеся предметом всеукраинского референдума;

2) противоречащие положениям Конституции и законов Украины;

3) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к компетенции других (чем те, которые предусмотрены пунктом 5 части первой этой статьи) должностных лиц и органов публичной власти;

5) по реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);

6) которые касаются принятия решения об утверждении, изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращения действия такими решениями;

7) о внесении изменений, отмены индивидуальных актов органов местного самоуправления;

Не может быть предметом местного референдума принятие новых нормативно-правовых актов.

Отмечается, что решение, принятое на местном референдуме, является обязательным для исполнения на территории соответствующей территориальной общины.

Голосование на местном референдуме является тайным. Контроль за волеизъявлением избирателей на местном референдуме запрещается.

Что было раньше

Ранее в Раде была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

По результатам заседаний этой Рабочей группы, участниками был принят очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект Закона о местном референдуме.

В конце марта этот законопроект был обнародован и вынесен для общественного обсуждения.

Как сообщал Руслан Стефанчук, Верховная Рада планирует направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию для получения заключения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12