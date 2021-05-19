В Раде зарегистрировали законопроект "О местном референдуме"

Детали

Так, на сайте ВР текст законопроекта пока отсутствует, однако проект документа обнародовал на своей странице в Facebook первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук.

Проект закона содержит 12 разделов и 124 статьи.



Согласно документу, местный референдум является формой самостоятельного решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования.

Предметом местного референдума может быть:

1) утверждение устава территориальной общины или изменений в него;

2) утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;

3) досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского совета;

4) досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы;

5) потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

6) другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

Не могут быть предметом референдума вопросы:

1) являющиеся предметом всеукраинского референдума;

2) противоречащие положениям Конституции и законов Украины;

3) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к компетенции других (чем те, которые предусмотрены пунктом 5 части первой этой статьи) должностных лиц и органов публичной власти;

5) по реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);

6) которые касаются принятия решения об утверждении, изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращения действия такими решениями;

7) о внесении изменений, отмены индивидуальных актов органов местного самоуправления;

Не может быть предметом местного референдума принятие новых нормативно-правовых актов.

Отмечается, что решение, принятое на местном референдуме, является обязательным для исполнения на территории соответствующей территориальной общины.

Голосование на местном референдуме является тайным. Контроль за волеизъявлением избирателей на местном референдуме запрещается.

Что было раньше

Ранее в Раде была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

По результатам заседаний этой Рабочей группы, участниками был принят очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект Закона о местном референдуме.

В конце марта этот законопроект был обнародован и вынесен для общественного обсуждения.

Как сообщал Руслан Стефанчук, Верховная Рада планирует направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию для получения заключения.